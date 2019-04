Una pareja de lesbianas planta cara a Vox en Valladolid y convierte su beso en un símbolo contra la homofobia

No es la primera vez que Vox se ha pronunciado sobre el colectivo LGTBI. Ni es la primera, ni va a ser la última. Los derechos del colectivo han sido una de las grandes dianas del partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal. De hecho, las ideas de la formación sobre el aborto, la homosexualidad, la violencia de género y la inmigración han acaparado los grandes titulares de los principales medios de comunicación cada vez que uno de los miembros de la formación ha abierto la boca para manifestar su opinión.

Lo que jamás se imaginaban es que en plena campaña electoral, en uno de los ya clásicos mítines en Valladolid bajo el amparo de una carpa informativa, una pareja de lesbianas iba a dar rienda suelta a su amor. La instantánea pertenece a la usuaria @vickygonzalo, que se colocó delante del puesto informativo, le plantó un beso "como dios manda" a su pareja y lo compartió en Twitter. Una imagen que ya ha sido calificada por los seguidores de la red social como "la foto de la semana". Lo que no sabemos -o creemos- es si Vox piensa lo mismo.

Y es que, al tiempo que estas dos mujeres convierten su beso en un símbolo contra la homofobia, el partido propone la promulgación de una ley "de protección de la familia natural". Es más, Fernando Paz, ex número uno en las listas de Vox al Congreso en la provincia de Albacete -antes de que presentara su renuncia a la candidatura hace apenas dos semanas-, fue uno de los fieles defensores de esta idea. Fue Paz quién aseguró que "una pareja gay con un niño o una madre soltera que adopta un hijo no es una familia natural". Y fue el mismo Paz al que tampoco le tembló la voz cuando afirmó que, de tener un hijo gay lo ayudaría, pues "hay terapias para reconducir su psicología".

Hasta el mismísimo líder de la formación ha asegurado que "el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer". Incluso Twitter le sirvió de herramienta para dar su más polémica visión a través de un hilo en el que se podían leer declaraciones como “gays en la cama, españoles de bien en la calle”. Porque, según Abascal, cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, pero en su casa. Por lo tanto, la propuesta es clara: se puede ser gay… pero en la intimidad. Nada de serlo en la calle y que lo vea la gente.

Una idea que, sin embargo, no comparten las más de 15.000 personas que han apoyado el gesto con su like y que, con sus comentarios, han roto una lanza en pro de la igualdad sexual, que no es más que la opción de que cada quién sea libre para decidir.

El beso de la semana. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/T0hhZ6ZxZ6 — Lucho Marxiano ☭ (@MultaniLuis) March 31, 2019

pic.twitter.com/VcjFVHgBZ9 — A D O L F I L T R O! (@AGaitero) April 1, 2019

"Cuando un beso es rebeldía, los tiempos anuncian tormenta." — Carles.Ma.Ba (@carlesmb) April 1, 2019

Dientes, ¡Dientes, que es lo que les jode! — The Cooler Galeerensträfling (@RenegadeJFG) March 31, 2019