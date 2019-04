Un vídeo del gurú económico del PP y número cuatro de este partido por Madrid, Daniel Lacalle, está dando la vuelta a las redes en las últimas horas. Lacalle repite con un tono indignado y un poco sobreactuado las palabras: “Mentiroso, mentira, qué mentiroso…”. Ahora los tuiteros están aprovechando para utilizar el vídeo para narrar muchos momentos cotidianos que todos hemos vivido alguna vez.

Pero, ¿de dónde sale este vídeo? Esta semana, Lacalle se vio envuelto en una polémica por unas palabras suyas en una entrevista que fueron interpretadas como una supuesta propuesta del PP para bajar las pensiones. Aunque después se hizo público un audio de la entrevista en el que Lacalle decía textualmente “no quiero que se bajen las pensiones”, desde PSOE, Podemos y Ciudadanos ya habían criticado su supuesta propuesta.

Uno de los más críticos fue el ministro de Fomento José Luis Ábalos, quién aseguró que "parece que el PP pretende aniquilar nuestro sistema de pensiones con recortes". Mientras intervenía en Al Rojo Vivo de La Sexta, Lacalle escuchó las palabras de Ávalos y reaccionó repitiendo las ya populares palabras. Posteriormente, en El Intermedio repitieron esas imágenes escuchando sólo el audio de Lacalle y el vídeo se hizo viral.

En las últimas horas la escena se ha propagado y los tuiteros siguen aprovechándolo para narrar esos momentos a los que nos enfrentamos de vez en cuando:

