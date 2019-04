Que los tejemanejes de la política española darían para una serie a la altura de The Wire, House of Cards o Los Soprano lo saben todos los españoles, aunque lo cierto es que si el guión fuese fiel a la realidad parecería poco creíble por exagerado. En Twitter el chiste es recurrente, pero uno publicado por @Norcoreano en mayo de 2018 dio especialmente en la diana hablando de una de esas noticias loquísimas a las que nos hemos acostumbrado.

Algún día HBO hará una una serie que supere a The Wire sobre la corrupción política española, que empezará con Jesús Gil en la piscina con las Mama Chicho y acabará con esto. pic.twitter.com/2EpZfOtIpy

Dicho y hecho. Hoy hemos conocido la noticia: HBO ha anunciado la producción de una serie documental sobre Jesús Gil. ‘El pionero’ narrará la vida y obras del empresario, político y expresidente del Atlético de Madrid, que se convirtió en la imagen de la corrupción de la época. La propia cuenta de HBO en la red social recordaba hoy el mensaje visionario con sorna:

Me están llamando visionario por este tuit. He de reconocer que mi idea era una serie de ficción con Juan Echanove como Jesús Gil y Morgan Freeman como 'El Tren Valencia'.

Tras el anuncio de la serie, rápidamente “Jesús Gil” se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales, con reacciones de todo tipo y también memes:

Van a hacer una serie sobre Jesús Gil porque no piensan a lo grande.

Un docu de Gil me daría rabia porque no iba a caber nada, si es serie me quedo más tranquilo. De varias temporadas, a ser posible.

Y, de pronto, me he acordado de un after de la época en Caballero de Gracia que se llamaba el «Y tal y tal».

— Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 4 de abril de 2019