De polémica en polémica. El flamante fichaje de Ciudadanos en València y número uno del partido por esta provincia, la economista María Muñoz, dio mucho que hablar hace unos días por sus declaraciones en una entrevista en la que aseguró, que “si el Estado ha infrafinanciado a la Comunidad Valenciana sus motivos tendrá”. Posteriormente rectificó.

Ahora ha publicado un tuit que ha revolucionado las redes sociales en el que se jacta de viajar en transporte público. En el tuit incluye una foto de su zapato con un poco de barro en la suela, y dice: “Dignificar la política es, entre otras cosas, viajar en transporte público y pisar el barro. LITERAL”.

La reacción de las redes ha sido de incredulidad y los tuiteros han reaccionado entre críticas y bromas:

María, viajar en transporte público no dignifica nada, es lo más normal del mundo. Al menos cuando te hagan una entrevista sobre esta hazaña tuya no hará falta que le digas "Eso no lo se. Me lo leo luego y le cuento".

— José Manuel Zueco (@jmzueco) 3 de abril de 2019