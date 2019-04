El vídeo en el que Pablo Casado alardea de votar en contra de la eutanasia

Ayer Ángel Hernández tuvo que ayudar a morir a su mujer, enferma de esclerosis en fase terminal. María José Carrasco, al ver que la posible legalización de la eutanasia quedaba paralizada en el Parlamento por el anticipo electoral, quiso que su marido le suministrase una sustancia letal y morir en su casa. Un suicidio asistido que provocó la detención de Ángel, pero que ha servido para reabrir el debate sobre la despenalización de la muerte digna, tanto entre los políticos como en las redes sociales.

Y en este contexto, un vídeo publicado el pasado mes de marzo por el propio presidente de los populares, Pablo Casado, se ha viralizado. En él, con una sonrisa, y tras recorrerse "860 kilómetros" para visitar Zaragoza, Logroño y Burgos, cuenta: "Ya estamos en Madrid. He interrumpido la campaña porque había pleno".

Se trataba de una sesión parlamentaria que el líder del PP no quería perderse por un motivo en concreto: aquel día se votaban dos leyes fundamentales, una de ellas la regulación de la eutanasia. Pero el derecho a "una muerte digna" no casa con él. "Estamos a favor de la vida. No queremos que Pedro Sánchez haga lo que hizo Zapatero con el aborto", aseguró. Y los tuiteros no han tardado en reaccionar.

Pablo Casado "He interrumpido mi campaña para votar contra la eutanasia". pic.twitter.com/0JBVqpD1l3 — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 4 de abril de 2019

El día perfecto para enviar un mensaje contra la eutanasia. Hay algunos que defienden la vida con un cerebro muerto.

PABLO CASADO: He interrumpido mi campaña para votar CONTRA la EUTANASIA https://t.co/Egs178ti8q vía @YouTube — José Luis Gómez (@gomeziniesta) 5 de abril de 2019

Me encantan esos pro-vida del PP como Pablo Casado, que están en contra del aborto y de la eutanasia pero luego nieguen #Sovaldi a enfermos para que mueran y se cargan la sanidad pública en detrimento de la privada para que el que no tenga dinero muera. Todo muy lógico. #Gilis — Olipejo (@olipejo) 5 de abril de 2019