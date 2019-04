El tenso enfrentamiento entre Rivera y un ciudadano con un lazo amarillo en ‘El Objetivo’

Ana Pastor recibió este domingo la visita de Albert Rivera en el plató de El Objetivo. Un espacio dedicado a la entrevista política en profundidad que estuvo marcado por la tensión de la recta final de cara a unas elecciones ya inminentes. El formato de La Sexta para el prime time presentó al candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno con una entrevista que mostró las dos caras de un líder al que pronto le pudieron los modales.

El funcionamiento del encuentro era sencillo. Una primera entrevista donde Rivera tendría que responder a las preguntas de la propia Pastor, y una segunda parte donde los asistentes podían consultar al político sus mayores dudas sobre el partido en primera persona. Fue precisamente está última parte la que menos agradó al candidato.

Pero el número uno de los naranjas siempre ha mantenido firme su postura sobre ciertas cuestiones, sobretodo en materia independentista. Por eso, cuando uno de los asistentes se declaró abiertamente independentista y le intentó poner contra las cuerdas, empezaron a saltar chispas.

“¡Ya no es Albert Rivera, ahora el candidato es Alberto Carlos Rivera, como un cantante brasileño!”, dijo a modo de preludio el economista Josep Lluís Ortiz antes de lanzar la pregunta estrella: “¿Para los 2,5 millones de catalanes que votamos en el 1 de octubre va a tener alguna solución o va a mirar para otro lado prohibiendo la libertad de expresión y los derechos humanos?”.

A lo que Rivera, en tono jocoso, respondió: “No sé en qué país vive usted. Parece que vive en Matrix”. "Dice que España no respeta la libertad de expresión y está aquí en una tele nacional con un lazo amarillo y no le he dicho nada", continuó Rivera. "Faltaría más", respondió Ortiz.

La tensión comenzó a subir como la espuma y el líder, que parece tener la mecha corta, entró rápidamente al trapo: “Lo del 1 de octubre fue un golpe, no estaba convocado legalmente. Pero lo que yo quiero es vivir en un país en el que nadie levante fronteras entre compatriotas. Tampoco me gusta que Catalunya se parta en dos. No quiero violencia en las sedes de los partidos”.

Y siguió echando leña al fuego: “He perdido relaciones de amistad, de vecinos porque se ha roto la convivencia. Yo quiero unir a los catalanes entre sí y a todos con España. Si quieren dejar de ser españoles, tienen que proponer una reforma constitucional pero respetando las normas de juego”. Y llegó la réplica de Ortiz: "Quizás tiene que tener un poco de autocrítica y hacérselo mirar", concluyo el asistente.

Pero Rivera, que no salió bien parado de plató, tampoco lo hizo de las redes sociales. Su intervención pronto se convirtió en uno de los temas más comentados por los usuarios de Twitter, la misma herramienta que el político usó una vez finalizado el programa para promocionar su posición y que no estuvo exenta de polémica. Desde aquellos que mostraban su afinidad con el político, hasta quienes aprovecharon el tirón para dejar claro su desacuerdo:

Anoche en @ObjetivoLaSexta un ciudadano separatista me preguntó por la situación en Cataluña y el golpe del 1 de octubre. Esta fue mi respuesta????????#ObjetivoRivera pic.twitter.com/ieWGwGEmvk — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 8 de abril de 2019

- Lo de Cataluña fue un golpe de estado.

- ¿Y las cloacas?

- Eso tendrá que determinarlo la justicia, yo no valoro cosas que son asunto de los jueces.#ObjetivoRivera — cervicienta (@cervicienta) 7 de abril de 2019

A Rivera le parece escandaloso que un señor "lleve un lazo amarillo en una televisión nacional". Pues yo, como espectadora (gallega y española), no me siento nada ofendida con ese ciudadano porque sí creo en la libertad de expresión. #ObjetivoRivera — Ana López (@euAnaLopez) 7 de abril de 2019

Madre mía el Riverita que tío más totalitario y maleducado con el señor del lazo amarillo, si trata así a todos los que no piensan igual, puffff que miedito da!! #ObjetivoRivera — Mlo ????️‍???? ❤️???????? (@oliram670) 7 de abril de 2019

¡Ay, que Alberto Carlos ???????? ha visto un lazo amarillo y se pone nervioso! ???????????????? #ObjetivoRivera — Adrián (@Aclnari) 7 de abril de 2019

¿Como va a unir Rivera "las dos Cataluñas" negándose a hablar con una de ellas? ¿Como defiende la unidad y no la confrontación cuando lidera campañas de odio atacando al independentismo?#ObjetivoRivera — cervicienta (@cervicienta) 7 de abril de 2019

¡Usted a venido aquí con un lazo amarillo y no le he dicho nada!

"Alberto Rivera"#ObjetivoRivera pic.twitter.com/kFVaQhdnj4 — Bizcotelo (@Bizcotelo) 7 de abril de 2019

Que gran argumento!!!!!!

Consuelate con esto: pic.twitter.com/1Xa6nKZXDu — YO SOY DEL ATHLETIC (@martiari33) 8 de abril de 2019

#ObjetivoRivera mira que @Albert_Rivera no es santo de mi devoción, pero la falta de educación con la que ha preguntado el señor del lazo amarillo me parece una vergüenza!!! — miguel noguera ???? (@miguelnoguera69) 7 de abril de 2019

Estés o no a favor de la independencia, la manera de dirigirse a él es de una mala educación terrible.

Mi ideología política está en las antípodas de la derecha,pero si tuviera la oportunidad de preguntarles algo en televisión, lo haría con más respeto, por Twitter menos ???? ???? ???? — miguel noguera ???? (@miguelnoguera69) 7 de abril de 2019