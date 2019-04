El tuit jocoso del PP sobre la credibilidad del CIS que se le ha vuelto en contra

Al Partido Popular no le ha hecho ni pizca de gracia el macrobarómetro hecho público este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El informe de Félix Tezanos presume un cómodo triunfo de los socialistas, que doblan los escaños de los populares de cara a las urnas el próximo 28-A.

Según el sondeo, los de Sánchez obtendrían una estimación de voto del 30,2% mientras que Pablo Casado tendría que conformarse con el 17,2%. Unos datos nada favorables para los conservadores respecto a la última cita en las urnas en 2016, donde el PP se hizo con la victoria al reunir un 33% de los votos.

"Han cambiado la cocina de la cocina. Esto ya son esferificaciones, nitrógeno líquido. Es un laboratorio culinario que ni Ferran Adriá", ha comentado el líder conservador sobre la encuesta, que sitúa al PP como segunda fuerza, con un resultado entre 66 y 76 escaños, muy por debajo del PSOE.

Es decir, que el CIS les da ahora casi la mitad de apoyos que hace tres años y a los de Casado les "da la risa". O, por lo menos, así lo han manifestado en Twitter:

Y, como era evidente, el ingenio de los usuarios de la red social poco tardó en salir a la luz:

@pablocasado_ Credibilidad del Partido Popular: Caso del Máster falso de Casado, Caso Gürtel, Caso Acuamed, Caso Amat, Caso Andratx, Caso Arena, Caso Arquitetctos, Caso Auditorio, Caso Barreiros, Caso Papeles de Bárcenas, Caso CAM, Caso Campeón, Caso Emarsa, etc etc etc.. Casi ná pic.twitter.com/nNP89gFGqB

— Maus (@mausmaus2018) April 9, 2019