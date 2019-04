El exabrupto machista de Martínez-Almeyda a Rita Maestre

Quedan algo más de 24 horas para que arranque la campaña electoral y andan los candidatos muy nerviosos, especialmente los del PP, empeñados en pisar todos los charcos posibles. Este miércoles ha sido un negro para el PP: las meteduras de pata empezaron con Pablo Casado al que no se le ha ocurrido mejor idea que anunciar una bajada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aunque luego ha rectificado. Le ha seguido en el capítulo de despropósitos Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, quien ha prometido que un hijo "concebido no nacido será tenido en cuenta como un miembro de la familia" aunque luego se ha enredado al no aclarar qué ocurrirá si el bebé finalmente no nace.

La última metedura de pata de un representante del PP la ha protagonizado José Luis Martínez-Almeida, candidato a la Alcaldía de Madrid, que se ha despachado en Twitter con un exabrupto con claros tintes machistas hacia Rita Maestre, portavoz y concejala del Ayuntamiento de Madrid, y miembro de la candidatura de Más Madrid que encabeza Manuela Carmena.

Maestre ha criticado en Twitter al PP recordando que todos estos casos —Casado y el SMI, Ayuso y las ayudas al "concebido no nacido" y Martínez-Almeyda prometiendo desmantelar Madrid Central— lo único que demuestran es que el PP "siempre que está perdido opta por retroceder". En concreto, sobre Ayuso, Maestre ha dicho: "Ayuso no ha pensado bien lo de las ayudas al 'concebido no nacido' y en general ninguna otra cosa". Una crítica legítima y guardando las formas, pero a Martínez-Almeyda le ha debido sentar mal y ha optado por atacar a Maestre: "Tú en cambio eres una gran pensadora", ha dicho Martínez-Almeyda acompañano su comentario de una foto de Maestre en sujetador cuando se quitó la ropa en la capilla la capilla de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense en un acto de protesta por la presencia de centros religiosos en la universidad pública.

Pero como una imagen vale más que mil palabras, lo mejor es que pongamos el tuit y juzguen ustedes.

Casado quiere bajar el SMI por primera vez en la historia. Almeida quiere acabar con Madrid Central. Ayuso no ha pensado bien lo de las ayudas al “concebido no nacido” y en general ninguna otra cosa. El PP siempre que está perdido opta por retroceder. — Rita Maestre (@Rita_Maestre) 10 de abril de 2019

Tú en cambio eres una gran pensadora. pic.twitter.com/J8QCszH7C6 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 10 de abril de 2019

Las reacciones críticas a Martínez-Almeyda no se han hecho esperar, sobre todo de políticas de Podemoa. Estas son algunas:

Lo que no es de ser un gran pensador, desde luego, es esta respuesta que parece de malote de primaria. A ti igual te parece brillante, a cualquiera que haya crecido le parece ridícula. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 10 de abril de 2019

Y este “razonamiento” demuestra lo “gran pensador” que eres tú. Está claro que te apuntas a la moda Casado. Cuando no hay argumentos os dedicáis a hacer el orangután. pic.twitter.com/k9dD2CBKSI — Nagua Alba (@NaguaAlba) 10 de abril de 2019

Que un candidato a la Alcaldía se maneje en esos términos con una rival política, es deleznable, de un machismo recalcitrante, y dice mucho de su falta de argumentos para debatir y de lo poco que puede aportar a las instituciones. Qué vergüenza... — Yolanda (@netguoman) 10 de abril de 2019

Que un candidato a la Alcaldía se maneje en esos términos con una rival política, es deleznable, de un machismo recalcitrante, y dice mucho de su falta de argumentos para debatir y de lo poco que puede aportar a las instituciones. Qué vergüenza... — Yolanda (@netguoman) 10 de abril de 2019