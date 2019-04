Hoy la humanidad ha visto por primera vez una imagen real de un agujero negro

Un agujero negro es una región en el espacio en cuyo interior existe una concentración de masa tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella

Es un momento histórico

Tenemos imágenes

Se ve un anillo, no muy nítido, lo que para los no expertos ha sido un poco un chasco

Pero es algo increíble (esto ya en serio) porque se parece de forma increíble a lo que la teoría y las simulaciones nos decían que era

En Twitter, la reacción ha sido la lógica y esperada: Sauron se ha convertido en Trending Topic

Y seguimos con la cuenta atrás hacia las elecciones. Y el calvario que aún nos queda…

Las derechas están aprovechando el tiempo a tope

Y mientras, seguimos analizando los datos importantes del CIS que apareció ayer

Venga, vamos a empezar por el PP

Hoy nos hemos enterado de que Pablo Casado planea bajar el salario mínimo si gobierna

No sé si es una buena estrategia para ganar...

Supongo que habrán pensado en su público objetivo

En una entrevista en Onda Cero le han preguntado si bajaría el SMI (actualmente en 900 euros) y él ha dicho que lo que hará es subirlo a 850 euros en el 2020.

De 900 a 850. Hombre, subirlo, subirlo…

Pablo Casado subirá el salario mínimo de 900€ a 850€. Si no lo entendéis es porque no tenéis un posgrado en Harvard.

O eso, o es que no sabe en cuanto está… Yo creo que no…

Pablo Casado ha dicho que mejorará el SMI poniéndolo en 850€ (ahora son 900€). "JAJAJA, se ha equivocado". No, a ver, no se ha equivocado: le estaba hablando a los que tienen empresas en bolsa. ¡Pringaos!

Cuando la gente ha contado lo que ha dicho se ha puesto a decir que si las fake news y que si no se qué… Lo de este señor es de traca, de verdad…

-Voy a cumplir el compromiso de poner el SMI a 850€ en 2020

-Va a bajarlo entonces

-Yo no he dicho eso

-Si en 2019 está a 900€ y quiere ponerlo a 850€ en 2020 es que lo va a bajar

-¿Ya estamos con las fakes news de la semana? Yo no he dicho que lo vaya a bajar

Y así...

