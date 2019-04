Ni de izquierdas ni de derechas, ni machismo ni feminismo, ni taurino ni antitaurino… Que Albert Rivera no se moja ni debajo del agua, salvo en sus temas preferidos, es vox populi. Ya lo resumió Pablo Iglesias en 2015: “Rivera no es de derechas, es de lo que haga falta”. Su partido, además, es conocido por ser el campeón del juego de la veleta: ahora defiendo una cosa, ahora la contraria. Ahora critico esto, luego si sale bien me apunto al éxito.

Este miércoles, el diario Marca publica una entrevista con el líder de Ciudadanos, titulada: "Carolina Marín, Lydia Valentín o Javier Fernández no pueden ser un milagro, tienen que ser una estrategia”. En ella, hablando de los toros, aseguró no ser "ni taurino, ni antitaurino" y mostró su equidistancia respecto al maltrato animal, al asegurar que no es partidario “ni de subvencionar, ni de prohibir”. “El que quiera ir a los toros que se lo pague, no con dinero público”, añadió.

Aquí, Rivera haciéndose el dormido con un torero para no mirar cuándo matan al toro. pic.twitter.com/BQBQgzQQ6y — Némesis (@Nemesiswings) 10 de abril de 2019

Sin embargo, lo que más ha dado que hablar ha sido otra cosa: durante la charla en el periódico deportivo madrileño, Rivera, que siempre se ha declarado seguidor del Barça, no pudo por menos que añadir: “Yo cuando gana el Madrid la Champions me alegro”. Marca publicó en uno de sus tuits: “Albert Rivera: "Soy del Barça, pero me alegro cuando el Madrid gana la Champions”.

“Veleta hasta en el fútbol”, han comentado los tuiteros, entre decenas de reacciones a su frase:

El soy del Barça pero me alegro cuando el Madrid gana la Champions de Albert Rivera hoy en el Marca es su mejor definición ideológica. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) 10 de abril de 2019

Soy del Barça pero me alegro cuando el Madrid gana. pic.twitter.com/Mo6RCplN6N — Lola con la venia (@DolorsBoatella) 10 de abril de 2019

Veleta hasta en el fútbol el pavo. — Luis Soria (@luis11soria) 10 de abril de 2019

"Soy de Ciudadanos, pero me alegro cuando el PP gana las elecciones". https://t.co/iTUvkIzBFZ — Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) 10 de abril de 2019

Albert Rivera: Ni de izquierdas ni de derechas. (= de derechas)

Ni machista ni feminista. (= machista)

Ni del Barça ni del Madrid. (= de Florentino) — Can Karl (@CanCarl_) 10 de abril de 2019

Rectificación: “Soy del Barça, pero del Madrid también cuando gana”

Rivera, El chaquetas. https://t.co/iohAnCscmt — Jano (@JanoTwoFaces) 10 de abril de 2019

La mejor definición del fake q representa Albert Rivera y C's (según sus propias palabras): "Soy del Barça pero me alegro que el Madrid gane la Champions". pic.twitter.com/FgdpFEi1K0 — Teresa Rosell (@Teresa_Rosell) 10 de abril de 2019

Soy de centro pero la invasión de Polonia no estuvo nada mal. https://t.co/CyTgPQVubA — El del Teto (@eldelteto) 10 de abril de 2019

"Soy vegetariano, pero me alegro cuando como un buen filetón de buey" — Gideas (@_Gideas_) 10 de abril de 2019

"Soy del Atleti y quiero que el Barcelona gane la Champions en mi estadio" pero Alberto Carlos Rivera es un veleta. https://t.co/Wt8TZZ7BFr — Alru (@AlruIII) 10 de abril de 2019

"Soy de Boca Juniors y mi segundo equipo es el River Plate" — wh♆dah (@aytugarospe) 10 de abril de 2019