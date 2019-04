"¿Dónde está Adolfo Suárez Illana?"; “¿Me lo parece a mí o han escondido a Adolfo Suárez Illana?”; “Ahora en serio, Pablo Casado, sacad a Suárez Illana de donde lo tengáis encerrado”. Son algunas de las decenas de tuiteros preguntándose en tono jocoso qué ha pasado con el flamante número dos del Partido Popular por Madrid, Alfonso Suárez Illana.

¿Me lo parece a mí o han escondido a Adolfo Suárez Illana? — Leire Díez (@leirediezpas) 11 de abril de 2019

Lo que parece, es. Espera que esconderán a alguno más — Esther Palomera (@estherpalomera) 11 de abril de 2019

El pasado 28 de marzo, tres días después de su fichaje, Suarez Illana, que ya era conocido por su descalabro en Castilla-La Mancha y sus múltiples meteduras de pata, protagonizó un estrambótico momento que será recordado durante mucho tiempo. Durante una entrevista en Onda Cero afirmó que el aborto “es una salvajada” y lo comparó con los neandertales. No contento, explicó que en Nueva York “se ha aprobado una ley que permite abortar después del nacimiento”. Cuando la sorpresa y el cachondeo por sus palabras parecía que no podía ser mayor, salió a pedir disculpas haciendo un chiste involuntario aún mayor: como si fuese el mismísimo Gila explicó que un despacho de abogados neoyorquino le confirmó que allí no es legal abortar bebés después de nacidos.

Desde entonces, se tiene la sospecha en las redes de que el Partido Popular está “escondiendo” al hijo del expresidente, es decir dándole menos protagonismo del que se esperaba. Este jueves asistió al arranque de campaña del PP en el Florida Park de Madrid y el pasado martes fue entrevistado en la COPE.

Ahora en serio, @pablocasado_, sacad a Suárez Illana de donde lo tengáis encerrado. Que no nos reímos, va. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 7 de abril de 2019

¿Qué estará haciendo ahora Suárez Illana? pic.twitter.com/QNR6K6xbeS — Manuel Jaime (@manueljai_me) 8 de abril de 2019

¿Dónde está Suárez Illana? Renovació. — Frente Popular de Judea (@FrenteJudea) 12 de abril de 2019

Suárez Illana, si sigues vivo haznos alguna señal. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 3 de abril de 2019

VE HACIA LA LUZ, SUÁREZ ILLANA. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 3 de abril de 2019

Es falso que @populares estén escondiendo a Suárez Illana.Está en NYC informándose sobre el aborto de los niños después de nacer. — Sara Martin /❤️ (@Saramurcia) 11 de abril de 2019

Ha ido a NYC a confirmar en persona lo de los abortos... ????????‍♀️ — R ????❤️ (@RBuAlo17) 11 de abril de 2019

Oye, una pregunta, ¿Suárez Illana se ha muerto? — ZASCA (@ZASC4) 8 de abril de 2019

Estoy preocupado... ¿Dónde está Adolfo Suárez Illana? ???? — Edmundo Pérez (@EdmundoGijon) 11 de abril de 2019

Donde tenéis escondido a Suárez Illana ? — albertgferret (@albertgferret) 8 de abril de 2019

Y Suárez Illana sigue sin aparecer. Me estoy empezando a preocupar — Kimizefa 500nmol (@alvaroalorev) 12 de abril de 2019

Dónde tenéis escondido a Suarez Illana??? ???????? Está en NY?? pic.twitter.com/mbnuJL0Bof — Yolanda. / ❤ (@yolapons) 12 de abril de 2019

Suárez Illana, el desaparecido — Guillermo Rodríguez (@guirodi) 11 de abril de 2019

Parece que lo va a sacar hoy en el inicio de campaña en Madrid ???? Puede ser apoteósico!!! ???????????? — Patricia Borinaga (@BorinagaP) 11 de abril de 2019

Y Suárez Illana dónde anda? Llamando a gente para que le cuenten cosas de cómo funciona el mundo? — diegrotesco (@diegrotesco) 11 de abril de 2019

Estoy preocupado por Suarez Illana: llevamos más de 1 semana sin que nos haga reir pic.twitter.com/mxbpJCCJKZ — Lucio Martínez Pereda (@anluma99) 12 de abril de 2019