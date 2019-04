La oferta laboral de Loli que indigna a Twitter: 200 euros mensuales y que nadie moleste, por favor

@JobsMierda, el azote tuitero de las ofertas laborales más indignantes, lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a generar indignación y levantar la polémica respecto a los anuncios "de mierda".

En esta ocasión se trata de una oferta publicada por Loli, una mujer malagueña a la que le urge una "señora para limpieza", que se encargue de las tareas del hogar tres horas al día, con una jornada laboral de lunes a viernes y con una compensación económica de 200 euros mensuales. O, lo que es lo mismo, alguien que le deje la casa como los chorros del oro por tres euros diarios.

Loli es una tía sincera. Quiere una mujer que le limpie la casa de Lunes a Viernes de 10 a 13H por 3€ la hora. Eso sí; "quien no le interese que no llame" por favor no la molestéis. pic.twitter.com/Ir11I3tzM5

— Mierda Jobs (@JobsMierda) 11 de abril de 2019