El líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, ha sido entrevistado por el diario deportivo Marca, lo que ha causado una enorme sensación en redes. "¡Hombre, MARCA, yo era más de As, pero sólo por la contraportada!", comienza diciendo en la entrevista, en referencia a los semidesnudos que imprime el diario dirigido por Alfredo Relaño.

El exmiembro del PP, que actualmente aspira a entrar en el Congreso de los Diputados, habló sobre deporte, política y –sobre todo–, Catalunya. Pese a no considerarse ni machista ni feminista, Abascal sí cree que el deporte debe discriminar por géneros: "Normalmente la mujer no puede competir al mismo nivel que el hombre", opina durante la entrevista.

Feliz año 1830 — Inma Plata Fernandez (@InmaPlata93) 12 de abril de 2019

Dos preguntas sencillas a @Santi_ABASCAL en @marca: ¿Es usted homófobo? ¿Es usted machista? Respuestas: NO Pero en la misma entrevista suelta esto. Vosotros seguid riéndole las gracias pic.twitter.com/BT9tfPpa8j — Dani López (@gremplu) 13 de abril de 2019

Sobre el matrimonio homosexual, el político vasco se muestra contrario: "Yo creo que no es un matrimonio. No tengo nada en contra de una unión civil que no se llame matrimonio". Otra de las frases más sonadas de la entrevista es la que dice sobre España y su concepto de español. "Hemos aportado al mundo la mayor obra de hermanamiento universal: la hispanidad".

En cuanto a los pitos al himno, Abascal lo comparó con los ataques racistas o las agresiones de los hinchas a los jugadores: "Soy absolutamente partidario de cualquier tipo de medida que impida un ultraje al himno nacional. Además creo que los clubes deberían ser castigados duramente. Igual que son sancionados si un aficionado lanza una botella al campo o grita insultos racistas", desvela en Marca. Además, anadió que nunca llamará a la Selección Nacional La Roja, como se ha popularizado en los últimos años: "Yo la llamo la selección nacional, que es como la he llamado siempre. Nunca le llamaré La Roja. Me parece que es un modo de eliminar lo nacional de la selección. En todo caso la llamaría la Rojigualda."

He leído la entrevista de marca a Abascal y decía que no era bueno mezclar deporte con política, sin embargo si a la selección se le llama "La roja" parece q no le gusta mucho... pic.twitter.com/XjepYuQkZJ — Fernandolm4 (@FernandoXdfc) 13 de abril de 2019

Además, Abascal dejó varias preguntas sin responder, porque, en sus propias palabras, no estaba al tanto de ello. "¿Está al tanto de que a España le han retirado la organización de varios eventos porque no permite la participación de deportistas de Kosovo y Gibraltar bajo su bandera?", pregunta el diario deportivo. "No, no lo sabía", concluye el político. Sobre un nuevo miembro del equipo de Vox, Sergio Sánchez, que estuvo sancionado por dopaje en el pasado, tampoco parecía estar al corriente: "Me acabo de enterar, pero haré por informarme más", asegura Abascal.