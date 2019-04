Lo que parecía ser una historia banal sobre quién baja a los perros en casa, se acabó convirtiendo en una denuncia de racismo institucional.

Esta es la historia que cuenta @FlanaganMcPhee, un tuitero que desvela una historia que empieza con sus padres y acaba con un colegio de su zona.

Advierte que, para evitar posibles represalias, ha cambiado los nombres de las personas involucradas.

"No", le dijo la mujer, "pero es que hay gente que cuando la ven, no quieren que se acerque a los perros". Mi madre se quedó flipando, la verdad. Pero le dijo que ella buscaba una paseadora de perros y que Claudia era una paseadora de perros. Y ya.

El caso es que hoy, mi madre no llegaba a las 16 horas (hora a la que Claudia normalmente lleva a pasear a Rey por la tarde) y le ha dicho que fuera más tarde. Pero Claudia no podía. Así que ha mandado a su madre (la de Claudia) a por las llaves de la puerta de la terraza.

La sorpresa mía ha sido mayor cuando me he enterado de que todo esto pasa en el Instituto de Educación Secundari (IES) Henri Matisse, el IES de Paterna. Instituto público y dependiente de la Generalitat. Que, no sé, @monicaoltra. Igual sería un tema para tratar.

