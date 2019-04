El hilo de un profesor narrando lo difícil que es explicar a sus alumnos qué son los micromachismos

Hace unos días, vimos en un vídeo publicado por el futbolista Cristiano Ronaldo un ejemplo de cómo se perpetúan los estereotipos de género. En él, Ronaldo jugaba al balón con su hijo. Detrás, la niña trataba de participar en el juego, mientras su padre sólo le pasaba el balón a él. Tras dar varias patadas al aire, completamente ignorada, acabó perdiendo el interés y optó por otro juego: una escoba y un carrito de la limpieza. Una cruda metáfora.

Ahora un profesor y tuitero ha relatado la reacción de sus alumnos cuando les mostró él vídeo. “Y de pronto estaban esos chicos espetándome que nosequé de las denuncias falsas que habrían escuchado a sus padres o a algún hermano o amigo”, explica Maestro Salieri.

“El caso es que de querer yo mostrarles cuán firme está aún el patriarcado implantado en la sociedad... pues acabaron ellos mostrándome cuán firme está aún el patriarcado implantado en la sociedad”, concluye.

-Que la niña solo está imitando al padre, qué tiene eso de malo.

-Que igual había jugado antes con ella pero eso no se ve en el vídeo.

-Que eso es ganas de rizar el rizo, que ahí no hay machismo por ningún lado.

-Que igual es que no la estaba viendo, no es que no quisiera pasarle

