Este lunes, las imágenes de la catedral de Notre Dame de París ardiendo horrorizaron al mundo. Muchos analistas, políticos y periodistas han coincidido en que lo que las llamas consumían no era sólo un edificio sino también un símbolo de París, de Francia y un emblema de la propia Europa.

Ciertamente, el templo parisino, cuya estructura se ha salvado gracias al trabajo de los bomberos, es una de las imágenes más reconocibles del país. La catedral más visitada del mundo, testigo mudo de la historia, convertido en mito mundial por la literatura y el cine. Un auténtico icono para los franceses.

Este martes, el exministro Jordi Sevilla se preguntaba en Twitter si España tiene un "símbolo nacional" similar:

La pregunta ha calado y son muchos los que han respondido a la pregunta. Algunos de broma y otros en serio, estas son algunas de las ideas hasta el momento:

No, no lo hay. Pero no lo venda como algo negativo porque precisamente una inmejorable característica de ser español es el rechazo de la unicidad para poder admirar nuestra diversidad. Qué lástima que no se haya enterado de que los tiempos monocordes han pasado y jamás volverán.

— Óscar Perea Rodríguez (@OPR_71) 16 de abril de 2019