Las cuentas claras: estas son las veces que el PP ha pactado y votado junto a Bildu en la última legislatura

El PNV no tiene miedo alguno de las "bravuconadas" del líder del PP, Pablo Casado. O, por lo menos, así lo ha manifestado Andoni Ortuzar, presidente de la ejecutiva jeltzalele, que ha aprovechado su mitin en Getxo para repartir zascas a diestro y siniestro. Su postura es clara: no va a permitirles seguir por los derroteros de utilizar el terrorismo como instrumento de jugar a hacer campaña.

Poco más de un minuto le ha bastado para derrumbar el discurso de los conservadores. "Ha dicho que quien acuerde con EH Bildu tendrá las manos manchadas de sangre. No le voy a sacar la cara ni a EH Bildu ni a Sánchez. Simplemente voy a decir que ya basta de manosear a las víctimas. ¿Sabéis cuántas veces ha acordado, pactado y votado el PP con EH Bildu en el Parlamento Vasco?", ha preguntado.

No le ha hecho falta respuesta, él mismo ha contestado: "En esta legislatura, cuatro proposiciones no de ley, 29 enmiendas transaccionales a proposiciones no de ley, 23 enmiendas transaccionales a mociones, 5 solicitudes de comparecencia, una iniciativa ante Cortes Generales y 32 declaraciones institucionales".

Hace una semana, Casado no dudaba en elevar la intensidad en su discurso contra los socialistas al acusarles de tener "las manos manchadas". Pero mientras el líder de los conservadores criticaba a Sánchez por apoyarse en EH Bildu para aprobar los últimos decretos del Gobierno, "al PP no se le caen los anillos por pactar con los herederos de Batasuna", aseguró Ortuzar. Es decir, que los mismos populares que le echan en cara al líder socialista pactar con la izquierda abertzale, han "pactado y votado" con EH Bildu cuatro proposiciones no de ley y medio centenar de enmiendas en la Cámara vasca.

Entonces a Ortuzar le surge entonces la duda: "¿Significa que Alfonso Alonso tiene las manos manchadas de sangre? No. Significa, señor Casado, que el PP no tiene remilgos aquí en pactar con Otegi". El líder del PNV lo tiene cristalino: Casado “es una máquina de destrozar puentes”, insinuando cuál podría ser la posición de los conservadores de cara al nuevo Parlamento.

¿Sabéis cuantas veces ha votado, pactado o acordado el PP con Bildu en el Parlamento Vasco en el último año? te da la respuesta.