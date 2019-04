Tristeza y muestras de solidaridad en todo el mundo tras el feroz incendio que este lunes arrasó dos tercios de la techumbre de la catedral de Notre Dame en París. Hoy con el incendio ya extinguido y la estructura salvada, se ha activado la solidaridad y ya han comenzado las donaciones para su reconstrucción.

Pero entre todas las muestras de solidaridad también ha habido mensajes que han desentonado, algunos por su mala educación y otras por intentar aprovechar la tragedia para hacerse los listos o para justificar su ideología reaccionaria.

Esta mañana el cantante José Manuel Soto, ya casi más conocido por sus salidas de tono en Twitter que por su trayectoria profesional, publicó un tuit en la red social en el que coincidía con la misma idea ‘de bombero’ que Donald Trump y además se aventuraba a imaginar una supuesta causa intencionada del incendio sin prueba alguna. Posteriormente borró el mensaje, pero varios tuiteros lo capturaron.

Posteriormente Soto reconoció su error:

La misma idea fue propuesta anoche por el presidente de EEUU, Donald Trump, en otro tuit: utilizar medios aéreos para extinguir el incendio. "Es horrible ver el incendio masivo en la catedral de Notre Dame en París. Quizá podrían utilizarse hidroaviones para apagarlo. ¡Hay que actuar rápido!", aseguró ante la sorpresa de todos. Expertos y cuerpos de emergencias han explicado que es una pésima idea, dado que el peso de agua podría derruir la estructura de la construcción que es precisamente lo último que se desea.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

