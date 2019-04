De ofrecer cifras inventadas del paro para atacar al Gobierno o mentir para defender a Cifuentes, a intentar disfrazar la ideología antiabortista con medidas estrambóticas. La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue de polémica en polémica. Ahora, a cuenta de la educación pública.

Este miércoles, Díaz Ayuso se presentó en el barrio madrileño de Montecarmelo, donde aseguró que Manuela Carmena “tiene paralizada” la construcción del Instituto de Educación Secundaria (IES), que los vecinos llevan años esperando. Sus palabras han provocado la reacción en las redes donde muchos no han podido contener su indignación: “Le recordamos que esa parcela llevaba parada 11 años gracias a los sucesivos gobiernos del PP, que sí la vio para un centro educativo privado”, ha asegurado un padre.

Le recordamos que esa parcela llevaba parada 11 años gracias a los sucesivos gobiernos del @ppmadrid , que sí la vio para un centro educativo privado y no para el #IESMontecarmelYa . Y ha sido el Ayuntamiento de @MADRID quien ha desbloqueado su adecuación adelantando 4,2M€.

El pasado mes de marzo, sin ir más lejos, 200 vecinos de Montecarmelo se concentraron para reclamar el IES con el apoyo y la asistencia de PSOE, Ciudadanos y Podemos. En declaraciones a Europa Press, el miembro de la Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo, Javier Alberti, explicó que desde 2015 los presupuestos de la Comunidad de Madrid incluyen una partida dedicada a la construcción de este centro.

Desde la asociación explicaron que, aunque el Gobierno regional sostiene que la parcela cedida por el Ayuntamiento no es apta para que en ella se erija el centro, las propias familias contraron "los servicios de un arquitecto y de un servicio geotécnico" para demostrar que "sí se puede construir" en ella "sin ningún sobrecoste".

Por otro lado, el concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del consistorio, José Manuel Calvo, ha pedido a Díaz Ayuso que rectifique sus palabras porque “el Ayuntamiento va a costear y ejecutar las obras de adecuación de la parcela para que el instituto pueda realizarse”.

En las redes sociales, decenas de tuiteros han acusado a Díaz Ayuso de mentir y han recordado que el instituto lleva años esperando sin que los sucesivos gobiernos del Partido Popular hayan hecho nada.

