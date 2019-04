A pocos días de las elecciones del 28A, la campaña electoral sigue su curso, sin que falten en ocasiones las palabras gruesas y las graves acusaciones por parte de algunos partidos políticos.

Este miércoles, la candidata de Ciudadanos al Congreso por Burgos, Aurora Nacarino-Brabo, fue ‘cazada’ por un micro abierto, diciendo a otra del PSOE que ella sólo cumple órdenes, tras sus duras palabras a cuenta del conflicto catalán. El momento fue recogido por el programa Todo es Mentira, de Cuatro.

Nacarino participaba en un debate sobre “despoblación, reto demográfico y medio rural”, junto a candidatos de otros partidos. En un momento, Nacarino atacó a Isaura Leal (PSOE) a cuenta del conflicto catalán (en medio, recordemos, de un debate sobre medio rural), asegurando: “Los socios del señor Sánchez no son precisamente unos firmes defensores de la Constitución. De hecho fueron los que perpetraron un golpe”.

Posteriormente, al final del programa y cuando supuestamente los micrófonos estaban apagados, Nacarino le dijo a Leal: “Isaura, no te enfades, sabes que yo cumplo ordenes. Y me resulta profundamente desagradable”.

Posteriormente, la candidata del partido naranja, ha publicado un texto en su blog, asegurando que dijo esas palabras porque “mis adversarios políticos nunca serán mis enemigos”. “Isaura me cae bien. No me importa que pertenezca a otro partido. Es una buena persona con la que había mantenido un debate educado, pero en algún momento tenso”, añadió.

Día 6: Un mal día https://t.co/yLTibbdhDk — Aurora Nacarino-Brabo Jiménez (@auroranacarino) 17 de abril de 2019

Sus palabras han sido cuestionadas en las redes:

Vídeo donde la candidata de Ciudadanos pide disculpas por buscar la confrontación con el PSOE. "Yo cumplo ordenes. Me resulta profundamente desagradable"

