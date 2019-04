"¿Un silencio es un no? ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?” Estas provocadoras preguntas de la cabeza de lista del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, volvieron a poner sobre la mesa del debate público el tema del consentimiento en las relaciones sexuales. La candidata popular las pronunció en el debate televisivo a seis que tuvo lugar el pasado miércoles en la televisión pública. Desde entonces fueron muchas las voces que en redes sociales se lanzaron a explicarle lo más básico: Si el consentimiento está claro en la mayoría de los comportamientos sociales, ¿Por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo?

Un hilo de Ana Isabel Bernal Triviño, colaboradora de este diario, lo petó en twitter con tres ejemplos que clasificó como primario, intermedio y avanzado.

El primero, nivel seta, explica lo explica con el clásico ejemplo de la taza de té (a cup of tea).

Para los que veo que se agobian -más bien, no aceptan- algo tan básico como el NO es NO, Sí es Sí... tres ejemplos para que descubran qué es el consentimiento.

Nivel primaria (animado) El clásico "A cup of tea" https://t.co/gXQVaMPrWZ

— Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) 17 de abril de 2019