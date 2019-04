Es la queja de una persona anónima, pero muchos han debido de sentirse identificados porque ha sido compartida y comentada por miles de personas en las últimas horas. La tuitera Yomisma (@troitita) comentaba sus impresiones tras ver un debate de candidatos al Congreso por Segovia. “Hablan de Bildu, de Torra, de proetarras, separatistas, romper España… Mientras al pueblo en el que estoy no llegas si no es en coche, el ambulatorio más cercano está a 13 kilómetros, tenemos las aceras rotas, hemos habilitado edificios públicos con el dinero que gestionamos a través de una asociación del pueblo” […] “Nos llega internet a pedales…”.

Estoy viendo un debate entre los candidatos al congreso por Segovia. Hablan de bildu, de Torra, de proetarras, separatistas, romper España... Mientras tanto al pueblo en el que estoy no llegas si no es en coche, el ambulatorio más cercano está a 13km, tenemos las

es un deporte de riesgo. No hay más que trabas a la ganadería y la agricultura. ¿?

Sus palabras han creado un debate acerca de la calidad de la campaña electoral de algunos partidos y de los problemas reales de los ciudadanos:

Lo que se es que no va a parar a nadie que me hable de mis vecinos como si fueran mis enemigos.

— Yomisma (@troitita) 19 de abril de 2019