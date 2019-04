"Los datos del SEPE y la Seguridad Social dicen otra cosa", escribe Daniel Fuentes, asesor económico del Gobierno de Pedro Sánchez.

El economista, a través de un hilo de Twitter, se propone desmentir un dato que Pablo Casado ha ofrecido durante la campaña electoral: que desde que el PSOE ha llegado a La Moncloa, el paro ha crecido en 126.000 personas, así como el número de autónomos ha bajado en más de 30.000 personas.

Fuentes, siguiendo el estilo del Cazamentiras electoral de Público, tuitea siete veces para desmentir siete datos de Casado a través de fuentes oficiales.

1⃣ PARO

????️ Según el SEPE, entre mayo de 2018 y marzo de 2019 el paro registrado experimentó un aumento de 2.954 personas... no de 126.000.

⚠️ Esta comparación estadística no es pertinente, lo mismo que no tiene sentido comparar la temperatura de mayo con la de marzo...

— Daniel Fuentes ???????? (@dfuentescastro) 20 de abril de 2019