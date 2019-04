¿Aburrimiento, tedio, pesadez? El debate electoral en TVE le ha dado suficiente munición a los usuarios de Twitter.

El vacile había comenzado antes de que comenzase el enfrentamiento entre los candidatos, moderados por Xabier Fortes.

A saber: Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos).

Pablo Iglesias con un look muy amigo de fuera que nunca ha ido a la Feria de Sevilla

3,2,1...Eduardo Inda analizando la matrícula del coche de Pablo Iglesias, sus emisiones contaminantes, el funcionamiento de los intermitentes y de la luz de frenado (o no), la presión de las ruedas,...

Te imaginas que Pablo Casado no sabe leer??

#DebateRTVE

No lo estoy viendo. Mi psiquiatra me ha dicho que no lo vea por vuestro bien.

— Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) 22 de abril de 2019