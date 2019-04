Este domingo, los reyes asistieron a la misa de Pascua en Palma. Felipe VI y Letizia acudieron con sus dos hijas, Leonor y Sofía, y con la reina emérita. En la mente de todos, el desencuentro del año pasado en ese mismo escenario entre Letizia y Sofía que obligó al rey a intervenir y que dio tanto que hablar.

Este año, sin embargo, no hubo ningún incidente, o al menos que se sepa. A falta de vídeos, una foto ha recorrido las redes y se ha convertido en el meme del momento. En ella se ve a la reina Sofía decirle algo a su nieta tocaya, mientras esta mira al frente. Pero, ¿Qué diablos le estaría diciendo? Los tuiteros tienen sus teorías:

— The Raven (@the_raven77) 21 de abril de 2019

— The Raven (@the_raven77) 21 de abril de 2019

— The Raven (@the_raven77) 21 de abril de 2019

-Te voy a hacer un spoiler de esos: tú no vas a ser reina. pic.twitter.com/0WGEz9cR2p

— The Raven (@the_raven77) 21 de abril de 2019

-No digas ná, me acabo de peer. pic.twitter.com/z6jnS6XQb3

Vas de destructora de mundos y no llegas ni a bruja Avería. pic.twitter.com/aAPGzCCCv0

Acompáñalas en esta triste historia… 'Sofía Vs. Sofía'.

Pues me hice un Insta, yo sola, y con una foto y dos días, 10 K follogüers. ¡Mu'jarto todo, ¿que no tía?! pic.twitter.com/xZ1oteEG1s

— El_TylerDurden (@El_TylerDurden) 21 de abril de 2019