Si la intención de la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid es hacer que a los ciudadanos nos explote la cabeza con sus declaraciones, sin duda lo está consiguiendo. Parecía que era imposible superarse tras proponer que un hijo concebido no nacido sea tenido en cuenta como un miembro de la familia, difundir bulos para defender a Cifuentes, inventarse cifras del paro para atacar a Sánchez o definir Madrid Central como “puro comunismo”. Pero, oye, reto conseguido:

Tras meses criticando que Madrid Central iba a provocar atascos, ahora se queja de que “si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid no va a haber atascos más que por el día”. ¿What? Sí, y además dice que "los atascos a las tres de la mañana un sábado en la capital le hacían ver a los madrileños que su ciudad era especial".

Poco después ha publicado un tuit tratando de explicarse, que no ha hecho más que confundir más a la gente:

Madrid es una de mas ciudades con más vida nocturna del mundo; eso incluye atascos a altas horas. ¿Me gustan? Evidentemente no. Pero forman parte de esta ciudad.

No has estado en un atasco mañanero en tu vida, Hulio.



“¿En qué momento dejamos que la política fuera esto?”; “Las veces que Ayuso abre la boca son un YO QUÉ SÉ YA permanente”; Estas son algunas de las reacciones en las redes sociales:

No hay nadie al volante de esa señora. https://t.co/2emuqKHYeK

Dice Díaz Ayuso que los malditos podemitas han acabado con los atascos de Madrid!!! Más maldad no cabe!!! pic.twitter.com/KYslIy0eu9

Empieza Madrid Central, no hay atascos, no hay caos.

Hoy, lloviendo en Madrid, no hay atascos y también te parece mal.

A ver si también recuperan los atracos de yonkis en la calle Ballesta, que esto ya no es Madrid ni es nada. https://t.co/mOAz5CW6Za

No no es el mundo Today.. es real.. Díaz Ayuso echando la culpa a los malos malísimos de Podemos de que no haya atascos????????..

"era una seña de identidad de nuestra ciudad".

El nivel es delirante...#DebateDecisivoARVpic.twitter.com/rxYRcXakpN

