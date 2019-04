A pocas horas del final de la campaña electoral para estas elecciones del 28A, la periodista Lucía Méndez Prada ha dejado un mensaje en su cuenta de Twitter que ha generado un interesante debate. Un dato que invita a la reflexión: “El único diario de tirada nacional que ha entrevistado a los candidatos de los cinco partidos políticos principales es Marca”, recuerda.

Su mensaje ha tenido miles de reacciones en las últimas horas. Algunos criticando a los medios de comunicación y otros recordando que son muchos los políticos que conceden entrevistas sólo a los medios que les resultan cómodos.

Han sido los políticos los que no han querido dar entrevistas a todos los medios. Ellos han puestos límites.. No todos, por cierto

Ese dato sólo sirve para reflexionar sobre la calidad democrática y la capacidad de explicar un programa de aquellos líderes políticos que se niegan a dar una entrevista a medios que no pueden controlar. Eso no quiere decir que Marca sea un diario que haga periodismo de calidad..

Bueno algunos como Casado se han negado a entrevistas en @el_pais o sea que todo el mérito no es de esa prensa deportiva ¡que por cierto todo hay que decirlo prensa deportiva de un machismo insoportable, que utiliza a las mujeres como reclamo con fotos de desnudos!

Ha entrevistado? O ha logrado entrevistar? La culpa es de los medios, que no han querido entrevistar a determinados políticos? o de algunos políticos que no han accedido a ser entrevistados por determinados medios? o un poco de ambas cosas?

No puedo hablar más que de mi caso: yo no he podido entrevistar a ministros, por ejemplo, pese a haberlo pedido CADA SEMANA desde la moción de censura. Ministros que han concedido hasta ocho entrevistas al mismo medio. ¿Seré yo o será mi medio? ¿O serás ELLOS? ????‍♂️

