Así te contamos la jornada electoral en Tremending: con la misma poca rigurosidad que otros medios, pero con más risas. (Y así te contamos la información seria, en Público).

01.00.- Y con todo el pescado vendido vamos cerrando este directo con un pequeño resumen. El primer titular, el PSOE de Pedro Sánchez gana las elecciones.

Quién se lo iba aquel aciago día en que Susana Díaz y los barones le quisieron purgar...

El segundo titular: el trifachito no suma

El tercero, debacle del Partido Popular

No os preocupéis por Casado, que con un Master en Derecho, trabajo no le va a faltar.

Las encuestas que daban un resultado ganador a las tres derechas fallaron

La ultraderecha ha entrado con fuerza en el parlamento, pero no tanta como se podía temer

Al final Vox ha sido clave sí, pero no como esperaban

Más titulares, ningún torero consiguió escaño

Y otro muy clarificador: en Euskadi, ni PP ni Ciudadanos, ni Vox han conseguido ni un escaño

Veremos ahora qué hace el PSOE. Los militantes se lo han dejado claro.

-¡CON RIVERA NO!

-Ha quedado claro.

-¡CON RIVERA NO!

-Gracias, ya lo tengo claro.

-¡CON RIVERA NO!

-No hay que poner sanitario a nadie.

(????CRI CRI CRI CRI CRI...????)

