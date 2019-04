La jornada electoral, EN DIRECTO en Tremending: con la misma poca rigurosidad que otros medios, pero con más risas. (Si quieres seguir la información seria, sigue el directo de Público).

20.53.- Otra anécdota de la jornada: al músico Loquillo le ha tocado ser presidente de mesa:

20.40.- ¡ÚLTIMA HORA! Nos informa nuestro corresponsal Anacleto Panceto:

20.30.- Pero no lancemos las campañas al vuelo aún. Todo sigue abierto, cualquier cosa puede pasar y la expectación es máxima

Por lo que pueda pasar, he firmado un justificante a mi señora para que mañana pueda salir sola a la calle. #28A

20.19.- Estos serían unos resultados pésimos para el PP de Casado

20.09.- Tenemos datos del sondeo de TVE. El PSOE ganaría las elecciones con 121 escaños y Vox entraría con fuerza

Un abrazo fortísimo a todos los politólogos que nos explicaban hace dos años que el PSOE iba a desaparecer como el PASOK griego y que en España no podía surgir un partido de extrema derecha porque el PP ya era suficientemente conservador. Un abrazo enorme.

20.00.- ¡Las ocho! Se cierran los colegios electorales salvo en Canarias.

19.51.- Pocos minutos para el cierre de los colegios electorales en la península. A los tardones se les acaba el tiempo

19.40.- Cada ciudadano ha votado a quién ha considerado oportuno sin presiones, por ello el voto es secreto:

Una cosa que no convence del sistema electoral español es el voto secreto, el sistema electoral norcoreano es mucho más transparente en ese sentido.

El voto es secreto, ok, pero no hace día de chaleco. Estáis reduciendo el secretismo de forma considerable.

Mierda, no me he sacado una foto votando. ¿Alguien sabe si el voto es válido?

