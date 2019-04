¡Buenos días!

Bueno, pues ya está. Pasaron las elecciones. El resultado ya lo conocéis…

Cada uno votó lo que consideró y España habló

El voto es privado y no pienso decir si he votado a la izquierda o a los putos fachas.

Triunfo sin paliativos del PSOE. Quién se lo iba a decir a Sánchez hace un tiempo…

Por otro lado, decepción para los votantes de la derecha

El resultado se está notando ya en toda España

Desde que ganó ayer la izquierda, ya he abortado doce veces, he aplicado la eutanasia a treinta tíos y saludo a la gente dándole un azote en el culo al grito jubiloso de "Hey, maricón".

¿Habéis oído un crujido? Eso es que España se está empezando a romper

Nos libramos del trifachito, por ahora

La ultraderecha entra en el Congreso pero sus locuras no se quedarán más que en eso

Y luego está lo del declive del PP…

All around me are familiar faces

Worn out places, worn out faces ???? pic.twitter.com/TVsRe1kRWb

— JP (@JohnPonstantine) 28 de abril de 2019