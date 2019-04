El director de fotografía que analiza el último y más oscuro capítulo de ‘Juego de Tronos’ (sin spoilers)

La inmensa mayoría de las películas otorgan una función meramente formal al color. Sin embargo, los cineastas más arriesgados han reivindicado con uñas y dientes el valor expresivo del color en el cine -incluso de los oscuros-, una expresión cromática que debe tener un fiel reflejo en el contenido de la producción.

Serguéi Eisenstein, por ejemplo, creía firmemente en la semántica del color. El cineasta soviético lo puso de manifiesto en el épico drama Iván El Terrible II: La conjura de los boyardos. Una atmósfera de deslealtad y conspiración grabada en un gris tenue con alargadas sombras negras que cumple un papel fundamental en la película: realzar la expresión.

Se trata de una característica muy útil para realizadores y directores de fotografía que hacen uso del recurso de la oscuridad para dar expresión a sus películas. Sin embargo, el tercer capítulo de la octava temporada de Juego de Tronos, no ha conseguido cautivar a los espectadores de la súper creación de HBO. Todos coinciden en un mismo juicio: el exceso de oscuridad hace que los espectadores pierdan detalle de la acción.

Ante el aluvión de criticas, Pol Turrents, director de fotografía y consultor de imagen ha escrito un hilo en Twitter explicando por qué los productores de la vitoreadísima creación habrían podido tomar la decisión de apostar por una representación escenográfica tan lúgubre. Concretamente, dieciséis mensajes que se han vuelto virales.

Como director de fotografía y consultor de imagen, me llegan decenas de mensajes preguntándome sobre el episodio de ayer de Juego de Tronos diciéndome que se ve mal o oscuro.

Abro hilo con mis consideraciones al respecto (y totalmente LIBRE DE SPOILERS) ???? — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

A su juicio, el 'problema' ha sido preparar la serie para la gran pantalla y no como una serie de televisión. Según el director deberían haber tenido en cuenta que "mucha gente verá nuestras producciones en pantallas sin calibrar, y algunos probablemente a plena luz del día".

Cuando hacemos una película para cine,los dires de foto tenemos tendencia a la oscuridad,pensando q nuestro film se verá en un cine a oscuras en las mejores condiciones. Es por eso q el cine (en general) suele apostar mas por arriesgar en contraste y oscuridad. — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

Cuando hacemos algo para TV,tenemos q tener en cuenta q mucha gente verán nuestras producciones en pantallas sin calibrar (habéis visto como se ven las tvs en los centros comerciales? a que duele a los ojos?) y algunos probablemente a plena luz del día. — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

Precisamente por ello, Turrents reconoce que, cuando se trabaja para televisión, los profesionales tienden a hacerlo "todo más 'brillante' para que todo el mundo pueda disfrutarlo, aunque nuestro trabajo esté condicionado".

Algunos incluso verán lo q hacemos en el móvil a pleno sol en la playa,con lo q cuando producimos para tv,en general lo hacemos todo mas "brillante" para q todo el mundo pueda disfrutarlo,aunque nuestro trabajo esté condicionado. — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

Pero el que no arriesga, no gana. Y Turrents también es consciente de ello: "En Juego de Tronos decidieron hacer algo arriesgado y visualmente al límite de la oscuridad". Una decisión que les llevó a caer en el error: la gente no era capaz de apreciar bien las escenas creadas para un entorno de oscuridad y definición más propio de las superproducciones de Hollywood:

Obviamente ayer en GoT decidieron hacer algo arriesgado y visualmente al límite de la oscuridad y con eso hay un 1er grupo de gente (viendo en el móvil en la calle,ventanas abiertas,tvs calibradas...) que lo van a ver mal si o si — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

Pero hay un segundo grupo de gente,q son los q tenemos pantallas y proyectores calibrados... q sufrimos del siguiente problema de ir al límite de la oscuridad: los problemas de compresión.Las plataformas a día de hoy van MUY justas de calidad. — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

Algo que ha valorado y no duda en agradecer a HBO porque, dice, "estar encorsetado por lo que te marca la tecnología actual me duele".

Que algo esté en 4K no significa que la calidad sea mucho mejor si la compresión no es suficiente. A día de hoy por ejemplo se suele ver mejor un bluray en HD q muchas plataformas en 4K.

Cuando una imagen es oscura, se necesita mucha información en detalles oscuros. — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

Esta imagen ampliada y subida de brillo para q se vea el defecto de compresión es bastante obvia de lo que pasa, ese escalado en forma de rayas en el cielo, si tienes la pantalla calibrada es bastante pronunciado y feo y pasa de manera regular en todo el episodio pic.twitter.com/EoJ3ICwhwW — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

Ese defecto es debido a que el sistema de compresión no es capaz de ofrecer todas las gradaciones de gris oscuro que necesitaría para pasar de un gris oscuro a un negro y llegado al punto que no tiene mas pasos intermedios, hace un corte abrupto. — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

A los niveles de compresión q tienen hoy en día las plataformas... no tiene solución. Hay apaños como ponerle un poco de grano o hacerlo mas contrastado, pero eso afecta a la fotografía.

No me cabe duda que el material original es espectacular, arriesgado y bonito — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

Pero a día de hoy,hacer una imagen así para pasar por plataformas es arriesgarte a q pase lo q está pasando de gente quejándose. Yo, como autor de cinematografía, me gustaría que fuese un toque de atención para q en un futuro todo esto mejore mucho... — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

...y no tengamos que supeditar nuestro trabajo a si los espectadores lo van a ver bien y si las plataformas pueden comprimirlo o no.

Los niveles de exigencia de todas las plataformas (por suerte) son cada vez mas elevados, sus standards cada vez mas impecables — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

Él mismo reconoce que los directores de fotografía mantienen desde hace años una "batalla" contra la calidad: "Queremos mejores píxeles, no más". Lo que se necesita es más información, no más puntos de color, explica:



y esperemos que la llegada del 4K y el HDR solucionen en buena parte estas cosas, a pesar de que a día de hoy... son un problema.

Ah! y mi recomendación para ver GoT o cualquier cosa es que pongáis vuestra tele en modo de perfil de color CINE (todas tienen algo similar), — Pol Turrents (@polispol) 29 de abril de 2019

Vamos, que su recomendación para ver el capítulo del 'furor' es claro: poner la televisión en modo 'cine', desactivar los motion flow, interpolado, Clear motion o cualquier efecto de eliminación del parpadeo y el más importante: apagar las luces "leñe":