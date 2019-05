El bulo sobre Pablo Iglesias que el fichaje estrella de Ciudadanos te ha vuelto a intentar colar

"Un audio robado que hunde a Pablo Iglesias: cócteles Molotov contra la Guardia Civil". Así titulaba Esdiario el 22 de abril de 2018 lo que ellos calificaban de 'información exclusiva'. Nada más lejos de la realidad. Solo se trataba de un bulo que también fue replicado por otros medios que -a diferencia del diario ultra- decidieron eliminar de su caché una vez probada su falsedad. Un bulo que el propio Mariano Rajoy llevó al Congreso de los diputados y que alguna cuenta del PP en Twitter llegó a difundir:

Pese haberse explicado de muchas formas por qué la noticia es falsa, este lunes el fichaje estrella de Ciudadanos, Marcos de Quinto, volvió a difundirlo en Twitter. Cuando muchos otros usuarios le avisaron de su error, su respuesta fue insistir:

Me llega este audio de ⁦@Pablo_Iglesias_⁩ y siento que mi país pueda ser gobernado por Sánchez “asistido” por alguien con semejantes valores democráticos ¿cómo hemos podido llegar a esto?https://t.co/WFWKSUELS6 - YouTube https://t.co/CQgm9XYzOn — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 29 de abril de 2019

Lo que debería sentir es hacer el ridículo.

Esa información está manipulada como ya quedó demostrado.

Aunque me da la impresión de que usted ya lo sabe, y le da igual. https://t.co/ANuLi8ecKA — Protestona ????‍☠️ (@protestona1) 30 de abril de 2019

A los que tachan este audio de “bulo” les diré que bulo es cuando, por ejemplo, se me acusa de hacer un ERE que no hice. Este audio es “verídico”, lo que sucede es que a su protagonista (ahora) ya no le interesa que se sepa lo que pensaba entonces y lo viste de “paródico”. https://t.co/SXPb0nKpVT — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 30 de abril de 2019

También el fundador de Idealista, Jesús Encinar, ha asegurado que “de bulo nada”.

He tenido la infinita paciencia de ver el vídeo entero y de bulo nada. Es él quien habla. Es él quien dice lo que dice. Presenta lo que dice como una “opción”. Ahora intentan blanquear lo que dice y dicen que está “desmentido” y es una “parodia”. Sólo hay que escucharlo entero. — JesúsEncinar (@JesusEncinar) 30 de abril de 2019

El polémico audio, se trata de extracto de dos minutos y treinta segundos de una ponencia de Iglesias en la Universidad de Verano, organizada por Izquierda Anticapitalista en Segovia en el año 2013, cuando la formación morada aún no existía.

En él, Iglesias dice frases como “yo voy en camiseta a las instituciones y voy ahí a montar el pollo” o “la clave del poder no está en las instituciones, está en nuestras pelotas, está en la calle”. Efectivamente pronuncia esas palabras, pero lo hace a modo de caricatura -como él mismo explicó- de un prototipo de discurso de izquierdas que él, personalmente, criticaba. Es más, en la misma intervención, explica: "Cualquiera que se identificase con la caricatura que he representado no sólo sería un psicópata, sería un subnormal profundo". Si se escucha el audio completo puede verse claramente cómo está hablando de forma irónica y crítica, despertando en ocasiones las carcajadas del público.

Una información que Podemos ya desmintió en Twitter aquel domingo 22 de abril de 2018, apenas nueve horas después de la publicación del bulo: "Confunden interesadamente una parodia con la realidad", afirmaban.

Las #FakeNews están de moda. Aquí un ejemplo del tabloide ESdiario manipulando con un fake que ya desmontó @malditobulo:

????https://t.co/2A1v30qBJX Confunden interesadamente una parodia con la realidad ????. La "noticia" es tan falsa como el máster de Cifuentes. #TRUMPismo pic.twitter.com/KesFVYNtMW — PODEMOS (@ahorapodemos) 22 de abril de 2018

El audio también fue desmentido por Maldito bulo y, pese a todo, sigue circulando como cierto seis años después: