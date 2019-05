El Partido Popular de Madrid nos tiene confundidos. ¿Les gustan los atascos o no? Que se aclaren, por favor. Tras meses denunciando que Madrid Central iba a provocar atascos, hace pocos días Díaz Ayuso nos dejo picuetos tras declarar que los embotellamientos son una “seña de identidad” y que “si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid no va a haber atascos más que por el día”.

Pues ahora resulta que volvemos al punto inicial y el candidato conservador a la alcaldía de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se ha marcado un vídeo en moto en el que se queja de un atasco en la Calle Mayor. ¿El problema? Que en el momento que más indignado se muestra por el problema del tráfico… un vehículo le pita para que avance y no atasque la circulación. Vivir para ver.

El vídeo al completo es un espectáculo, que no ha pasado desapercibido en las redes:

No si te parece la gente no se va a bajar de los taxis y los autobuses. Subes y ya te quedas ahí para siempre. Menudo merluzo.

Tira pa alante genio que te están pitando. No ves que hay delante tuyo un autobús, un taxi y una VTC posiblemente con viajeros? Y delante tienes Canalejas en obras con la línea 2 de Metro hundida. Y vas en una moto por lo que si hay hueco puedes sortear los coches. No es excusa.

El trafico mejoraría si no te detuviera en el medio de la calzada a hacerte un video, hulio.

¿Pero os gustan los atascos o no os gustan los atascos? La misma duda me surge con VOX.

Me encanta es eltamos parados y el coche de atrás pitandole por lento jeje.

15 minutos???? Cuenta con todo mi apoyo. No me puedo ni imaginar el infierno que has tenido que sufrir.

