Bromas por un misterioso tuit de Rafa Nadal (que esconde una campaña publicitaria)

"?Qeu selupñ aatgre mjjjt", ha escrito Rafa Nadal en Twitter. Aún se desconoce si se trata de un mensaje en élfico, en pitjantjatjara, en código cifrado... O si, quizá, el tenista está queriendo decir algo parecido a nada. Podría tratarse también de un mero error.

Seis horas han pasado desde que Nadal escribiera el tuit y ahí sigue el mensaje: intacto, pero con 8.147 Retweets y 17.201 'likes'. Eso sumado a las casi 2.000 respuestas que acumula. ¿Será que sus seguidores han entendido lo que Rafa trataba de decirles?

?Qeu selupñ aatgre mjjjt — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 6 de mayo de 2019

Reacciones no han faltado. Y las hay de lo más creativas. A ver si, entre broma y broma, va a ser verdad que alguien ha sido realmente capaz de descifrar el tuit...

Hay que pedir el ojo de halcón para entender tu tweet. — Torren (@Torren__) 6 de mayo de 2019

Cuanta razón Rafa, no dejes que nadie te diga lo contrario ???????? — Иacho (@nachoSD98) 6 de mayo de 2019

Llegáis más tarde que vuestro servicio técnico — DesconTROLL (@TrollDescon) 6 de mayo de 2019

Se acuerda hasta de los disléxicos Qué grande es Rafa.

— Q*Bert (@Cotidianeous) 6 de mayo de 2019

es justo lo que le comentaba a mi hijo antes. — Llourinho (@Llourinho) 6 de mayo de 2019

Se tenía que decir y se dijo. pic.twitter.com/mdTBSQJ3Y4 — Quevedo 2.0 (@QuebeboVillegas) 6 de mayo de 2019

A mi me duele la boca de decirlo tambié, más razón que un santo Rafae #fijarzebien — Mrlopera (@mrlopera) 6 de mayo de 2019

- Rafa: ?Qeu selupñ aatgre mjjjt

- Xavi: rgyut

- Rafa: ?frdu hhhelmdfytñ stgf eeeeeeeert Traducción libre: - Rafa: Tienes pelotas para jugar al tenis?

- Xavi: si

- Rafa: Pues mañana a las 8!#enigmaresuelto #gracias pic.twitter.com/OQJb2NqJuj — Xavi Torres (@xavi_torres) 6 de mayo de 2019

Primero Iker tiene un infarto ahora Rafa Nadal da claros síntomas de un Ictus, el deporte de elite no es salud. — Red Gar, ???? (@gardorko) 6 de mayo de 2019

No hay término en elfico, lengua Ent o de los hombres para traducir este twit — Jorge Muñoz (@Jorge_M_Z) 6 de mayo de 2019

Si, es cierto que el humor gusta en Twitter -y mucho-, pero esto no es una broma del de Manacor. En realidad se trata de una campaña de Movistar en la que el tenista tenía que configurar un tuit a golpe de muñeca. Pero, aunque así a simple vista está claro que el experimento no ha sido 'sobresaliente', ha dejado una buena moraleja: Nadal maneja la raqueta como nadie en el terreno de juego, ahora bien, para escribir un libro a pelotazos no se le ve muy suelto.