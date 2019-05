La beluga ‘espía’ rusa recupera el móvil de una turista y se lo devuelve

Hace apenas un par de semanas, un grupo de pescadores noruegos se disponía a faenar en los alrededores de Hammefest, cerca de la isla de Ingoya. Todo apuntaba a una jornada normal: redes al agua y, con suerte, buen género y para casa. La sorpresa fue cuando los pescadores descubrieron que una ballena beluga estaba merodeando entre sus barcos.

Hasta aquí, todo normal. Sin embargo el hallazgo se ha convertido en un gran fenómeno mundial. ¿El porqué? Pues porque no se trataba de una ballena común, sino de una ballena "espía". O, al menos, está es la conclusión a la que ha llegado un equipo de expertos.

Parece raro que un animal pueda convertirse en agente secreto. Seguramente los expertos también lo creyeron. Pero la conclusión venía fundamentada: el cetáceo llevaba puesto un arnés con un mensaje oculto en sus cuerdas. Decía así: "Equipo San Petersburgo". Y, claro, tras el descubrimiento no ha habido opción a la duda: el animal ha sido entrenado para realizar labores de espionaje, dicen, por el mismísimo Ejército ruso.

WATCH: A beluga whale may have escaped from a Russian military facility, Norwegian officials say, after finding the mammal swimming in Arctic Norway with an "Equipment St. Petersburg" harness. Russian military is believed to have trained sea mammals, according to Norwegian media. pic.twitter.com/9CIkH5hfqy

