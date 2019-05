“Del autor de ‘Créanme, hay armas de destrucción masiva en Irak’, llega ahora: ‘Hay que intervenir en Venezuela’". Así resume un tuitero las últimas palabras del expresidente del Gobierno, José María Aznar, defendiendo la necesidad de una “intervención” en Venezuela.

Aznar, que nunca se ha arrepentido de su decisión de involucrar a España en la invasión militar de Irak ni ha pedido perdón por aquella mentira sobre las armas de destrucción masiva, se ha permitido ahora opinar sobre la situación en Venezuela. El también presidente de la fundación FAES hizo estas declaraciones en una conferencia en Paraguay, donde no aclaró a qué tipo de “intervención” se refería. Pese a su cacareado arrojo, con frases como “no me aguanta la mirada” o “si tengo delante alguno de los candidatos [del debate] me duran muy poco", no hizo comentario alguno de la debacle del Partido Popular de Casado el 28A.

Sus palabras sobre la “intervención” han sido respondidas por los tuiteros:

¿Te imaginas a la chica de "la he liado parda" yendo por la vida dando lecciones sobre química y piscinas? No, ¿verdad? Pues Aznar, el de la "intervención" de Irak pide ahora "intervenir" en Venezuela. pic.twitter.com/moBmKnn7O2

Hay personas que no aprenden nunca.

Es el segundo país con petróleo en el que Aznar cree que hay que intervenir. La vez anterior la excusa fueron las armas de destrucción masiva que no existían. Estuvo bien, pero la excusa de esta vez es mejor: al de Irak le preocupan los Derechos Humanos en Venezuela. pic.twitter.com/47As3OUqow

No hace falta esta a favor de Maduro para estar en contra de una 'intervencion' de Guaido..

Al igual que no hizo falta estar a favor de Gadafi para Gritar "No a La Guerra"..

Aznar fue uno de los responsables de miles de muertos. Ahora quiere más sangre a cambio de petróleo.. pic.twitter.com/m7pJvJR7Js

— SayonaraTroika (@Sayo_cab75) 9 de mayo de 2019