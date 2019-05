Si echamos la vista atrás, la campaña del Partido Popular en Madrid (para Comunidad y Ayuntamiento) podría mostrarse como un buen ejemplo de todo lo que no debe hacerse: difundir bulos, dar cifras inventadas, hacer propuestas que se desmoronan a la primera pregunta, defender una cosa y la contraria para atacar a rivales políticos o exagerar las críticas hasta llegar a niveles ridículos.

Esto justo ha sido el motivo de la última polémica de Ayuso. Este domingo, durante un mitin en Las Rozas, uno de los municipios más ricos de Madrid, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid se apuntó la crítica más simplista y exagerada que se haya escuchado. “Un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que la casa está vacía se la dan a sus amigos okupas”, dijo en referencia a Podemos. Una frase que parece sacada del WhatsApp de un 'cuñado' anónimo, pero que en realidad la ha pronunciado alguien que aspira a Gobernar la Comunidad de Madrid.

▶️ @IdiazAyuso: “La izquierda quiere para la Comunidad más impuestos, más okupas y el fin de la libertad de elección en sanidad o educación”. pic.twitter.com/ewf1TJIzH1 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) 12 de mayo de 2019

Y todo esto, tras decir sobre la izquierda que “quiere para la Comunidad más impuestos, más okupas y el fin de la libertad de elección en sanidad o educación”. Este lunes, la periodista Pepa Bueno se hizo eco de las palabras de Ayuso, recordando cómo, irónicamente, el PP de Madrid (Ana Botella, para más señas) vendió 1.800 viviendas protegidas a un fondo buitre.

Pepa Bueno responde a la última 'gran' frase de Ayuso, candidata del PP: "Podemos no ha entregado casas de particulares a 'okupas', el PP sí que vendió 1.800 viviendas protegidas a un fondo buitre"https://t.co/gmUigccdEU pic.twitter.com/uUi2nTnbOF — Cadena SER (@La_SER) 13 de mayo de 2019

El 'nivel' de los candidatos de Casado en Madrid y en particular el de Ayuso ha vuelto a ser objeto de crítica e ironía en las redes sociales:

Ojalá a Díaz Ayuso no le dé por robar botes de Olay porque alguien así no debería retirarse jamás. — Moe de Triana (@moedetriana) 13 de mayo de 2019

En el extranjero buscando wifi solo para ver qué ha dicho hoy Díaz Ayuso. — Modesto García (@modesto_garcia) 12 de mayo de 2019

Hay políticos y políticas que no necesitan rivales que los hundan. Son autosuficientes.

https://t.co/8S6WfKjZgv — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 9 de mayo de 2019

Cada vez que me tropiezo con una intervención de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, me encuentro con un despropósito. Está infrapreparada para ese puesto y, en general, para la política. — Joaquín Estefanía (@EstefaniaJoaq) 12 de mayo de 2019

????????????????Por favor por favor no pares, eres un filón????????????????????

¿Cuando acabe la campaña seguirás dedicándote al humor? https://t.co/kz0ChVNkYa — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 12 de mayo de 2019

Por cierto, @IdiazAyuso: en Madrid los únicos que han dado la casa de vecinos a otros ha sido el PP regalando ilegalmente viviendas de los madrileños a los fondos buitre. Así que menos ayusadas y a ver si pedís perdón de una vez. Y el 26M a votar, todos y todas A VOTAR. https://t.co/p7yDi3JXt6 — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 12 de mayo de 2019

Antes de Díaz Ayuso, ¿de qué hablábamos? — gerardo tecé (@gerardotc) 12 de mayo de 2019

Me he ido dos días a la playa y he vuelto y ahora estoy más triste que Díaz Ayuso cuando no pilla atasco en Madrid. — Marina Lobo (@marinaLobL) 13 de mayo de 2019

Isabel Díaz Ayuso, el tobogán de Estepona de la política. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 13 de mayo de 2019

Estoy deseando que llegue el día en que se desmaquille y aparezca Joaquín Reyes! https://t.co/2jwz0qS2oY — ana morgade (@ana_morgade) 12 de mayo de 2019

Maldito Pablo Iglesias. Mírale ahí, esperando el momento adecuado para quitarle las casas a los ricos. pic.twitter.com/VMKOrUBXDX — Roboto (@mekausi) 12 de mayo de 2019

Yo no conozco a nadie que le quite la casa Podemos. Que se la quite Bankia, presidida por Rato, sí conozco mucha gente. Díaz Ayuso. Ni un día sin hacer el ridículo. https://t.co/GCYFnySqWP — Filosofía Perdida (@FiloPolitics) 12 de mayo de 2019

Silencio. Díaz Ayuso está a punto de decir algo estúpido. pic.twitter.com/qR87o7YiuE — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 12 de mayo de 2019

Dentro de poco las cosas de Díaz Ayuso no van a caber en un tuit. Luego pasarán los meses, irá soltando cosas nuevas y algunas antiguas se perderán. Como lágrimas en la lluvia. Por eso, propongo que, los fans de Díaz Ayuso como yo, las vayamos archivando en #LasCosasDeDíazAyuso — gerardo tecé (@gerardotc) 12 de mayo de 2019

Añora atascos. Sí a trabajos basura. Esconder homosexuales de familias. Ricos se van de finde y se cuelan los de Podemos. Perdonad. No es un tuit, es una una lista. Tengo que apuntarlo en algún lado. No quiero que se me olvide NADA. Díaz Ayuso es lo mejor desde el gol de Iniesta — gerardo tecé (@gerardotc) 12 de mayo de 2019

Martínez Almeida y Díaz Ayuso están a un día de campaña de echarle la culpa a Carmena de que no haya playa en Madrid. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 13 de mayo de 2019

Ración de Hoy de Díaz Ayuso,

Aviso son reales no me las he inventado:

"Cs es de Izquierdas"

"Isa Serra va quemando cajeros"

"Si te vas de Vacaciones cuando vuelvas los de Podemos les han dado tu piso a sus amigos OKupas" Empiezo a pensar que es una infiltrada de Vox en el PP.. — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) 12 de mayo de 2019

Cuando Isabel Díaz Ayuso hace una declaración en su cabeza suena… pic.twitter.com/nR3M4MG2yK — unmundolibre (@unmundolibre) 13 de mayo de 2019