De polémica en polémica, así está siendo la campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, los candidatos del PP por Madrid. Una campaña, que en el caso de la movilidad, está llegando a niveles de comedia. Primero criticando Madrid Central y después defendiendo los atascos nocturnos como una “seña de identidad” de la ciudad.

Aunque Ayuso está siendo la indudable ganadora de esta extraña competición por ver quién mete la pata más veces, Martínez-Almeida no se queda atrás. Hace poco le vimos prometiendo que toda la flota de la EMT sería ecológica en 2020 si él ganaba las elecciones. Lástima que después le dijesen que la medida ya está firmada y contratada y que su grupo votó en contra.

Hace dos semanas se marcó un vídeo en moto quejándose de un atasco en la Calle Mayor. ¿El problema? Que en el momento que más indignado se muestra por el problema del tráfico… un vehículo le pita para que avance y no atasque la circulación. ¿Podía ser más épico? Pues el candidato conservador lo ha vuelto a intentar.

Este domingo publicaba otro vídeo, esta vez sin moto, volviendo a insistir en la Calle Mayor, la vía que atraviesa la Puerta del Sol. “¡Mirad el atasco!”, denunciaba triunfador.

Para los odiadores profesionales a los que no gustó mi vídeo en moto. ¡Mirad el atasco! Aquí un domingo en la calle Mayor. pic.twitter.com/eLTrbYDCJu — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 12 de mayo de 2019

La sorpresa en las redes no podía ser mayor, al verle volver a las andadas. El candidato estaba denunciando un atasco a un día y una hora... ¡En que esos atascos estaban anunciados! El aviso se puede ver en la web del Ayuntamiento que aspira a gobernar. El motivo: diferentes manifestaciones y eventos deportivos por el centro de la ciudad, sumados a las obras que se desarrollan en el centro. Por no hablar de la pregunta que sobrevuela todas sus intervenciones sobre este tema: ¿Es imprescindible que todo el mundo pase por la calle más centrica de la capital de España con su vehículo privado? ¿No pueden coger el Metro o el autobús, como todo el mundo?

