La candidata del PP a la Comunidad de Madrid lo ha vuelto a hacer. De declaración en declaración, de polémica en polémica, Isabel Díaz Ayuso nos ha regalado otro de sus grandes momentos, a los que empieza a tenernos acostumbrados. En esta ocasión, se ha atrevido con la baja de maternidad asegurando que el tipo de mujer que defiende y le gusta es la que "emprende por el mundo" a una semana de dar a luz.

"A mi querida amiga Ana, que también será eurodiputada dentro de poco, tiene una niña desde hace una semana y ya está emprendiendo por el mundo. Este es el tipo de mujer que yo defiendo, este es el tipo de mujer que a mí me gusta y no el de la mujer de la izquierda que tiene que victimizar y colectivizar los sentimientos", espetó sin el mínimo pestañeo en un acto de campaña.

No es necesario irse muy atrás para recopilar alguno de esos instantes en los que Díaz Ayuso nos deleitó con sus grandes ideas y, por qué no, con su ya inconfundible retórica. Algunos de ellos fueron considerar un hijo concebido no nacido como un miembro de la familia; reivindicar los atascos de la capital previos a Madrid Central como "una seña de identidad" de la ciudad; o , sin ir más lejos, las advertencias de este domingo sobre los peligros que acechan cuando te vas de vacaciones y los de Podemos "consideran que la casa está vacía y se la dan a sus amigos okupas".

Como es de esperar, la redes sociales han tardado poco en reaccionar:

Diaz Ayuso pone de ejemplo y defiende a una mujer que acaba de dar a luz y ya se ha puesto a Trabajar.. Es decir que renuncia a sus derechos..????????

Pero atentos a lo que dice de las "mujeres de la izquierda"..

Ni un solo día sin hacer el ridículo..

Es gracioso que esto lo diga una señora que no tiene hijos y que desconoce por completo lo que es un post parto.

Alguien que explique a Diaz Ayuso que baja maternal y paternal es un derecho de la madre, el padre y el niño y da igual que votes izquierda que dcha: Díaz Ayuso habla de la mujer q "le gusta, la mujer que acaba de dar a luz y ya está emprendiendo por el mundo 1semana después"

Bueno amigas, que sepáis que las mujeres de bien, las que mueven el mundo según Díaz Ayuso, son aquellas que a la semana de dar a luz se vuelven al trabajo.

Porque digo yo ¿Para qué aprovechar la mierda de baja maternal de 16 semanas, no? Con 1, suficiente #Asco