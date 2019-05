Un piso bueno y bonito en una buena zona de Barcelona y, además, muy barato. La promesa es muy jugosa, pero ojo, puede tratarse de un timo. El difícil mercado inmobiliario al que se exponen los ciudadanos es un caldo de cultivo para personas sin escrúpulos que tratan de aprovecharse de incautos con toda suerte de estafas. Este lunes el tuitero JAMS (@Jamsito) se topó con uno de esos anuncios idílicos. Uno que tenía todos los ingredientes para esconder un engaño: “Una historia que justifique el chollo. Dinero de antemano con la promesa de que luego será devuelto. Castellano de Google Translate”. El tuitero se dio cuenta y decidió seguir el juego al supuesto anunciante. Su relato de la historia, sumado a varios momentos cómicos, engancharon a miles de lectores.

El supuesto anunciante ‘ofrece’ un piso con todo tipo de facilidades: plaza de garaje, trastero, lavavajillas… Con un sólo pero: hay que pagar por anticipado dos mensualidades antes siquiera de ver el piso. Luego asegura que una empresa (Airbnb) enseñará el piso. El enlace que ofrecen parece bueno a simple vista, pero si uno se fija un poco... Sí, es falso.

El engaño suele acabar con la víctima perdiendo el dinero y con la posibilidad muy pequeña de atrapar al autor del timo. Sin embargo, el autor de esta historia decidió contraatacar.

No sé si me ha dicho esto para que le deje en paz o mañana a las 19:00 van a estar esperándome para darme una paliza.

Lo bueno es que no me ha bloqueado porque aún puedo ver su conexión, así que voy a ir a las 19:00 allí y voy a agotar mi último cartucho troll. pic.twitter.com/AuoHogJdH8

No le llegan los mensajes, pero no perdamos la esperanza. Siempre se conecta cada 4 o 5 horas (no conozco el horario de los timadores).

Si no os cuento nada a las 19:00 no seáis impacientes, antes de la noche actualizo seguro (lo digo porque no tengo ni idea de qué me voy a encontrar, si es que hay alguien allí). Sorry ????????✌️

— J A M S ???? (@jamsito) 14 de mayo de 2019