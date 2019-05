Las redes sociales se despiden de Grumpy Cat, la gata ‘meme’ más famosa (y rica) del mundo

Grumpy Cat es -o, por lo menos, era- la gata más famosa del mundo. No en vano, su nombre significa 'Gata Gruñoña' en honor a su aparente gesto malhumorado. Grumpy nació un 4 de abril de 2012. Entonces se llamaba 'Tartar Sauce', nombre con el que la bautizaron sus dueños. Sin embargo, cuando su familia publicó una foto de 'Tartar' en las redes sociales, los usuarios decidieron apodarla como gruñona. ¿El porqué? Obsérvenlo ustedes mismos:

Esta fue la imagen que, de manera inocente y natural, publicó su familia en redes sociales y que la convirtió casi de manera inmediata en la gata más famosa de internet. De hecho, Grumpy suma solo en Facebook más de ocho millones de seguidores.

Esto se traduce en que, además de ser la reina de las redes, es también una felina de oro. Según declaró su dueña al diario británico The Daily Express en 2014, la gata ya había generado más de cien millones de dólares, es decir 89 millones de euros. A todo el dinero generado gracias a las redes, habría que sumar los 710.000 dólares (636.174,20 euros) que recibió la dueña tras ganar el juicio contra una marca de bebidas que había utilizado, sin consentimiento alguno, la imagen de la gata para promocionar unos cafés.

Pues sí, en definitiva la familia de Grumpy ahora es rica gracias a sus fans. Aunque los que en su día ironizaron con su aspecto, hoy lloran su pérdida. La gata falleció este martes 14 de mayo. Un vacío enorme para su familia, pero también para los usuarios que seguían diariamente sus fotos para ver cuántos nuevos 'memes' se podían fabricar con sus gestos ante las cámaras.

Grumpy cumplió este año siete años pero, según han informado sus dueños a través de las redes sociales, fue una infección la que terminó con la vida del animal. "A pesar de la atención de los mejores profesionales, así como de su muy querida familia, Grumpy se encontró con complicaciones de una infección reciente en el tracto urinario que, lamentablemente, se volvió muy difícil de superar", escribían. "Falleció en la mañana del martes en su casa, en los brazos de su mamá", rezaba el comunicado.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 de mayo de 2019

Y es que, según Google Trends, la popularidad de Grumpy tocó techo en diciembre de 2012. A tal punto llegó su popularidad que llegó a acaparar las portadas de grandes medios como The Wall Street Journal o del New York Magazine. El propio portal de noticias MSNBC la designó como la gata más influyente del año y hasta dio nombre a una película: Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever ('La peor navidad de Grumpy').

Pero como bien ha manifestado su familia en Twitter "hay días más gruñones que otros" y, aunque es una semana triste, siempre permanecerá vivo el espíritu de Grumpy, con el que ha logrado ganarse la sonrisa y el aplauso de millones de personas al rededor del mundo. Prueba de ello sus cuentas de Instagram, Twitter, YouTube y Facebook, donde Grumpy nunca caerá en el olvido. Y los 'memes', por supuesto. Aunque hoy sean de despedida:

