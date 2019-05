¡Viernes!

Ha costado, pero ya acabamos la semana…

La misma semana en la que, en teoría, había que empezar a fichar en el trabajo. Ya vera hora, sí

Me encanta eso de que haya que fichar al entrar a trabajar. pic.twitter.com/yLzaFDLP5B

Vamos al tema: ¡Ya está aquí el Tremending Topic! ¡El de los chistes! ¡El de los zascas! ¡El del análisis político más irreverente! Y por supuesto... ¡El de los memes!

No sabía yo que @dalequetepego fuese conductor de camiones …. pic.twitter.com/BglNmcbJLz

Antes de empezar el repaso diario a las noticias, un minuto de silencio por la muerte de un mito de las redes que irónicamente nos ha dejado el Día de Internet: Grumpy Cat, el gato conocido por su eterna cara de enfado

Murió The Grumpy Cat y mí corazón se rompió en mil pedazos. Adiós Grumpycat, que la fuerza te acompañe ???? pic.twitter.com/4envAF4f14

GRUMPY CAT VS MESA ENFADADA DE IKEA.

Allá donde esté, seguro que es feliz. O no.

April 4, 2012 - May 14, 2019 ): #grumpycat pic.twitter.com/XVsIZ7nWYD

Noticia de alcance: Robert Pattison podría ser el próximo Batman. Así es, el de Crepúsculo

Muchos en internet creen que no será el mejor Batman que ha habido…

Claro, cada uno con sus gustos tiene en su cabeza al hombre perfecto para el papel…

Es millonario pero no trabaja, le gusta todo en negro y sale todas las noches... Propongo al Rey Juan Carlos como nuevo Batman.

Nueve días para el 26M. Todo sigue parecido. Díaz Ayuso a lo suyo, a entretenernos…

¿Os la imagináis de presidenta madrileña? La buena gestión no, pero las risas estarían garantizadas…

A Ayuso quizá una alcaldía no pero un late show yo se lo daba.

En Vox bien, con sus referentes modernos, como Primo de Rivera…

No nos precipitemos en llamar a Ortega Smith fascista, que igual se refiere a otro Primo de Rivera. pic.twitter.com/kAP4h44Zsu

Que Ortega Smiths es muy facha nos lo intuíamos. Lo que no sabíamos es que, los tres libros de historia que ha leído, los ha leído mal. A su ídolo, Primo de Rivera, no le gustaba nada el rollo ultraliberal que tiene VOX. Vamos, que por muy fachas que sean, no tendrían su voto.

