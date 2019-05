Una tuitera, consciente de los problemas que viven las chicas más jóvenes al salir por la noche, quiso explicar en su perfil las complicaciones de su propia hija, una chica que ronda la mayoría de edad y que empieza a descubrir la cara oculta de la fiesta nocturna.

A mi hija de 16 años, el sábado, primera vez que iba a una discoteca, al pasar entre un grupo de chavales les tocaron el culo todos ellos a su amiga y a ella. Qué gracioso, verdad? Qué tontería, una broma de críos... Pues no, señores y señoras. NO.

Cuando los clichés y la masculinidad tóxica parecía estar desapareciendo, esta mujer comprueba que parte de las nuevas generaciones vienen sin la lección aprendida del movimiento feminista.

Estamos hablando de chicos de 16 a 18 años, que ven como algo normal que unas niñas que no han dado su permiso puedan ser tocadas sin quererlo ni pedirlo. No hablamos del estereotipo de tío baboso machista de 70 años que creció en otros tiempos. Hablamos de hoy, de ahora.

La tuitera se pregunta por el peligro que ha supuesto el caso de La Manada, y si ha despertado cierta impunidad en aquellos que quieren campar a sus anchas.

Y el efecto llamada que ha hecho la manada, no sabemos aún cuantificar el daño que está haciendo. La manada era guay. Eran guapos. No fue violacion. Fue sexo en grupo. Y están en la calle, no? Pues no debe estar tan mal. Y así, así nos va.

— Donec Perficiam (@monicasalvador0) 4 de febrero de 2019