Una joven trans ha compartido en las redes sociales una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. En ella, la chica hablaba con la empleada de una agencia de alquiler de pisos.

"Bueno pues me he quedado sin un posible piso por ser trans, ¿qué tal vuestro día? Le he puesto lo de la voz porque hablé por teléfono con ella y se la veía un poco confusa a ratos", ha denunciado la joven a través de su cuenta de Twitter.

Bueno pues me he quedado sin un posible piso por ser trans, ¿qué tal vuestro día? Le he puesto lo de la voz porque hablé por teléfono con ella y se la veía un poco confusa a ratos. ????????‍♀️ pic.twitter.com/wxOANvkpEc — Lara - ⚧ ????️‍???? (@LaraGz90) 16 de mayo de 2019

La empleada de la agencia, al conocer que la demandante es transgénero, ha rechazado alquilarle el piso: "Te aseguro que a mí no me importa, el problema es que trabajo con una agencia que me manda estudiantes, generalmente extranjeras y son bastante estrictos en estos aspectos".

El tuit, publicado el pasado 16 de mayo, cuenta con 1.800 retuits y 3.600 me gusta. Asimismo, decenas de tuiteros han respondido al mensaje con palabras de ánimo para la joven.

Mucha suerte bonita!! Madrid es grande y seguro que tienes suerte y encuentras algo!!???? — perkalllll (@caaraphernelia) 16 de mayo de 2019

No puedo sentir más asco. Te han hecho un favor. No queremos lucrar a seres tan sumamente miserables. Te envío un abrazo gigante. Mucho ánimo, Lara. Madrid te tiene guardado algo infinitamente mejor. — Helen Flockhart (@helenflockhart) 16 de mayo de 2019

Espwro que encuentres piso pronto y te sientas agusto con tus compañeros de piso. Por que sinceramente que asco de gente. Problemas de QUEEE? — Давид ⚡ (@1David_DD) 16 de mayo de 2019