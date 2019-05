¡A la multa baratita, guapa! ¡Mira que precios traigo, niñaaa! ¡Me lo quitan de las manos! Los martes locos llegan a la campaña del Partido Popular. El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid ha debido de confundir el manual de marketing publicitario con el de comunicación política y ha pasado lo que tenía que pasar. A pocos días de las elecciones del 26M, el PP ha anunciado reducciones en las cuantías de las multas de aparcamiento si gobiernan y lo ha hecho con esta imagen:

“Con Almeida las multas de aparcamiento (SER) y las de las APR pasarán de 90 a 50 euros”. Y en grande: “25€ con pago anticipado”. Como si fuera la oferta de una anuncio de seguros o de una operadora ofreciendo más megas por menos dinero, sigue: “Además si en dos años no tiene multas la primera no tendra coste: 0€”. Y el ofertón continúa: “Si durante 3 años no tienes multas te bajaremos un 30% el impuesto de cirulación”. Claro que sí. “Y por un euro más, patatas grandes”, añade un tuitero. ¿Y tú me preguntas que es populismo?

La reacción en las redes no tiene precio:

Y por un euro más, patatas grandes. pic.twitter.com/Dk0IR1nadz — Roboz (@LI3PeO) 22 de mayo de 2019

Vamos que estamos de oferta que me lo quitan de las manos. Y si es en zona de minusválido te regalan el primer mes de Netflix gratuito. https://t.co/3I6CpmsnMt — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 23 de mayo de 2019

¿Pero están incluidos los SMS ilimitados? — Carlos Crespo (@CarlosCrespoMNL) 23 de mayo de 2019

A esto lo llamo barrer para casa. pic.twitter.com/OW7OiLU92k — Litros en el parque (@enelparque_) 22 de mayo de 2019

Qué ofertas más raras hacen las teleoperadoras, eh — W. (@tamarrov) 22 de mayo de 2019

Y si en verano no tienes multas al siguiente piscina gratis — Alfredo May (@AlfredoMayfer63) 22 de mayo de 2019

Como spot electoral meh, pero como anuncio de seguros tiene mi voto. — Juan Luis Alegre (@jalegre02) 22 de mayo de 2019

Si en dos años no tienes multas, puedes dejar el coche aparcado encima de uno de los leones de la Cibeles por 0 euros. Todo muy lógico. pic.twitter.com/4rWBbl8OLR — Manuel Muñiz (@Manu_Traveler) 22 de mayo de 2019

Creíais que no se podía mejorar la promesa de poder hacer giros en u de Esperanza Aguirre. Contra el populismo, multas gratis. https://t.co/djb9pQfw1L — Pepe Fernández-Albertos (@jfalbertos) 22 de mayo de 2019

Una campaña no va demasiado bien cuando a 48 horas de que termine comienzas con los saldos y las Happy Hour de pago de multas. A 25 euros la multa oigaaaaaa, baratitas las tengoooo. pic.twitter.com/tKTApRirSa — César Calderón (@CesarCalderon) 22 de mayo de 2019

Si te pasas 2 años sin multas, podrás incumplir gratis.

El incentivo es precioso. pic.twitter.com/5p6XcU7gM2 — Micky Soler Neira (@MASolerNeira) 22 de mayo de 2019