Agacharte a recoger cosas, comer medios plátanos, decir “venga” muchas veces… Ser madre o padre también es esto y mucho más. Un hilo improvisado ha empezado a recoger muchas de las pequeñas cosas del día a día de mamás y papás. Todo comenzó con un tuit de la cuenta @palomitasojos. Poco a poco, muchos otros tuiteros empezaron a responder con sus propias experiencias. Al final la conversación se ha convertido en una especie de compendio de microrrelatos de paternidad que han sido comentados y compartidos por cientos de personas.

Quiero decir me flipa esta conversación diaria: - Papa quiero un platano, ¿puedo comer un plátano?, platano, platano - (Le doy plátano) - Uhmmm. Después mordisco y actitud de "esta mierda te la comes tú, me aburre el platano y tus putas historias del 15M"

Y que no se te ocurra traspapelar el enésimo dibujo que te hizo de un elefante o una gallina. A mí me los han cazado en la cesta del reciclaje más de una vez y la mirada es de "no puedo creer que me hayas traicionado"

— Samuel Martín-Sosa (@SamuelMSosa) 20 de mayo de 2019