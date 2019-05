¡Por fin viernes!

Hemos tenido una semanita de cuidado. Murió Punset…

Se constituyó el Congreso de los Diputados… (Al menos ahí lo pasamos bien)

El lío de los Huawei…

Y luego con lo de las donaciones de Amancio Ortega. Opinó hasta Bertín Osborne

Está bien que la gente done pero lo malo es tener que soportar a los obreros groupies de ricos...

Por no hablar de lo del Brexit... Este mismo viernes Theresa May ha anunciado su dimisión como líder del Partido Conservador

Incluso se le han caído unas lágrimas. Está triste...

Lo importante es que tengáis controlada a Theresa May y no la dejéis cerca de un balcón estos días.

Tendrá que venir algún sucesor y ella... a sus cosas, imagino...

Y ahora en un par de días, aquí en España tenemos elecciones

Este viernes finaliza campaña. Cada candidato ha podido decir lo que ha querido y cada ciudadano ha apoyado a quien le ha parecido

Ha sido una campaña muy árida. En el caso de Madrid, al menos hemos tenido a Ayuso haciendo todo lo posible por que lo pasáramos un poco mejor

Precisamente la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid no ha querido dejar su estrategia en la recta final.

Una vez más ha hecho gala de su famosa sensatez y mesura: ha dicho que se empieza cerrando las tiendas los domingos y se acaba "como en Caracas los jueves"

Ideas para solucionar los problemas de la gente no, pero chistes tienen para montar un programa en Movistar +

En esta campaña también hemos podido conocer más gente del equipo de Ciudadanos. Y, oye, nivelón…

—Mira, Carmena, no me he salido ni un poquito en el pinta y colorea.

—No me lo puedo de creé. pic.twitter.com/ZRC6qUMDMM

— Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) 23 de mayo de 2019