Quedan menos de 24 horas para que arranque el superdomingo electoral en el que se votará a los comicios municipales, autonómicos y europeos.

La jornada de reflexión impide que los políticos den sus chapas habituales, por lo que Twitter, por una vez, ha sido dominado por los votantes.

Bajo el hashtag #jornadadereflexion, la gente ha bromeado sobre el asunto y, entre risas e indignación, han ido dejando claro sus posiciones políticas.

Borrachos a parte, he aquí una pequeña selección.

"Yo he venido a hablar de Lenin" #FelizSábado #JornadaDeReflexión pic.twitter.com/nBavYEnQ2S

Yo ya he reflexionado.Les pueden dar a todos por el culo. #JornadaDeReflexión pic.twitter.com/IQWwnvGdPv

El vídeo de los cómicos de Pantomima Full sobre la democracia también se ha movido mucho por redes

Gente diciéndote que tienes que ir a votar y que si no lo haces luego no tienes derecho a quejarte. Como si la #abstención no fuera una opción igual de válida #JornadaDeReflexión pic.twitter.com/jehKo09GUY

— Pamplinas Politicas (@Pamplinapolitic) 25 de mayo de 2019