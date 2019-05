Lunes

Y menudo lunes. Ya están aquí…

¿Cómo resumir lo que pasó este domingo?

El PSOE logró una rotunda victoria en las elecciones del 26M. Una victoria agridulce para las izquierdas porque la derecha gobernará en Madrid ciudad y Comunidad

Y si creíais que la izquierda estaba dividida en Madrid, mirad hoy las cuentas de Twitter de unos y otros...

Perdimos a Aznar y nos dieron a Rajoy. Perdimos a Rajoy y nos dieron a Casado. Perdimos a Botella y a Cifuentes y nos dan a Ayuso y Almeida. El humor siempre se abre paso.

Cuatro añitos de Ayuso. Mirad el lado positivo, memes no nos van a faltar.

Probablemente este domingo hemos perdido servicios públicos, años en lucha contra la contaminación, enormes avances contra la intolerancia… Pero los memes que vamos a ver no están pagados, porque el nivel es de traca

Al principio de la noche, con las primeras encuestas a pie de urna nos las prometíamos muy felices...

Sin embargo, todo cambió con los resultados reales

Para gobernar Madrid, el PP tendrá que pactar con la ultraderecha. Nadie lo duda ya

Para demostrar que somos unos exagerados, en Vox anoche celebraron los resultados tuiteando un lema falangista sacado de una canción que habla de brazos en alto y de yugo y flechas. Todo bien.

Vox no esconde que es un partido fascista. Les honra. El problema es que PP y Cs hacen malabarismos para llamarse demócratas y a la vez pactar con esta cosa. pic.twitter.com/jjGKTvicLh

Por cierto, el partido de Abascal ya está reclamando entrar en el Gobierno autonómico.

Y para qué vamos a hablar de contradicciones ¿no?

¿El PP ya no está a favor de que en las municipales gobierne el partido más votado? Me dejáis de piedra

Al final tendremos trifachito, como en Andalucía

Y a Ciudadanos retratándose, una vez más

Albert Rivera dice que él no ve ni rojos ni azules, que eso son cosas muy antiguas. Ya. Pues cada vez que puede pactar con los franquistas y los azules se le pone la misma cara que a Bertín si le llevas una botella de vino.

Ya estamos viviendo de forma exacta la misma jugada: Aguado dice que ellos no van a negociar con Vox, sino con el PP

Que dice Ciudadanos que ellos no van a pactar con VOX. No te rías, que es verdad. Si acaso, se pondrán de acuerdo con ellos para repartirse sillones y formar gobierno juntos. Pero pactar, en ningún caso.

Y ahora Manuel Valls dice que rompera con Ciudadanos si pacta con Vox. Jejeje. Qué simpáticos estos franceses

Adiós Manuela se te echará de menos

El equipo de Carmena lleva toda la mañana triturando kilos de magdalenas y empanadillas para que no se las coma el nuevo gobierno https://t.co/J2KPIErqU8 pic.twitter.com/usgrbxsEya

Y ahora, ¿qué pasará con Madrid Central? Lo convertirán en un circuito de monster trucks, imagino...

Si lloras porque se va Madrid Central, tus lágrimas no te dejarán ver la boina de la ciudad.

Lo primero que ha prometido Martínez Almeida es quitar Madrid Central: no mejorarlo según su criterio, no, quitarlo. O sea, coger tu dinero y el mío y tirarlo a la basura porque no le gusta y punto.

Así empieza el despilfarro y solo lleva unas horas en el cargo, dale 4 años.

27 de mayo de 2019