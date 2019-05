Pese a ser la candidata más votada, con más del 30% de los votos, Manuela Carmena no podrá seguir siendo la alcaldesa de Madrid y medidas como Madrid Central quedan ahora en el aire. Anoche la propia Carmena lo reconoció en su discurso: "Más Madrid ha ganado las elecciones, pero sabemos que no vamos a poder gobernar y que no voy a seguir siendo alcaldesa”, aseguró. También publicó un tuit dando las gracias:

No seguiré siendo alcaldesa, pero Madrid seguirá siendo solidaria y participativa, Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad, progresista y abierta. 500.000 gracias. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 26 de mayo de 2019

Y este lunes son los tuiteros los que le han agradecido sus cuatro años en el Ayuntamiento. En las últimas horas, miles de tuits han convertido “Gracias Manuela” en uno de los temas más comentados en las redes de este lunes de resaca electoral. Políticos, artistas, periodistas, asociaciones y ciudadanos anónimos se han despedido con mensajes como estos:

Gracias Manuela por ser la mejor alcaldesa que ha tenido Madrid en décadas ????. pic.twitter.com/Nv925TE7vT — Ismael Cobos (@IsmaelCobos) 27 de mayo de 2019

Gracias, Manuela Carmena, por haber hecho un Madrid más habitable, plural, limpio, social y justo. pic.twitter.com/7Z3pl4xmjw — Belén Bermejo (@BelenBermejo) 26 de mayo de 2019

Gracias, Manuela. Contigo Madrid fue un Madrid con ilusión y esperanza. ???? https://t.co/SKOu6aWL2T — Javier Calvo (@javviercalvo) 27 de mayo de 2019

Gracias Manuela, por perder la alcaldía. Ahora en la cabalgata de Reyes, Baltasar podrá volver a se un concejal pintado con betún, para que los niños de los fachas no vean negros. — El cura del pueblo (@Cura_de_pueblo) 27 de mayo de 2019

Gracias Manuela. Han sido cuatro años inolvidables. Trabajar contigo ha sido el mayor honor al que podemos aspirar en política. https://t.co/GxHDXuINFU — Jorge García Castaño (@jorgegcastano) 27 de mayo de 2019

Gracias Manuela Carmen a por convertir a Madrid en una ciudad diversa y tolerante. Fue bonito mientras duro. Comienzan años duros en Madrid #SuperdomingoL6 pic.twitter.com/CoySsSJQOd — Igualdad LGBT ????️‍???? (@IgualdadLGBT) 26 de mayo de 2019

Gracias, Manuela. En estos cuatro años nos hemos sentido escuchados y eso es algo muy extraordinario. Los niños no olvidarán a la alcaldesa a la que podían entrevistar por la radio y les aconsejaba solucionar los problemas dialogando. También gracias a tu equipo por el apoyo. pic.twitter.com/k8a4xKIIZP — Dragones de Lavapies (@dragoneslvpies) 27 de mayo de 2019

Gracias Manuela por haber bajado la deuda de Madrid a mínimos, deuda que dejó Botella. Ahora Madrid ha votado que vuelvan a malgastar. — CriticalMan! (@TheCriticalBoy) 27 de mayo de 2019

Aqui se demuestra si carmena ha hecho la alcaldia bien o no

Reduciendo la deuda,ahora haber si el pp,cs,vox sigue manteniendolo o otra vez volvemos a los años del pp

Gracias Manuela @ManuelaCarmena

Y encima ahora a contaminar mas Madrid Central quitandolo ahora que iba bien.... pic.twitter.com/OMUptA8EK6 — SALVAR VIOLETA AL 27050 (@comentarista000) 27 de mayo de 2019

Gracias Manuela por haber sido la alcaldesa más feminista, tolerante, comprometida, moderna, divertida y un auténtico orgulllo para los madrileños. Jamás te olvidaremos, jamás. pic.twitter.com/2FjndIXIKQ — Raquel S.I. (@Illes63) 27 de mayo de 2019

#MANUELACARMENA Gracias Alcaldesa! Donde estés estaremos! Cuánto bien has traído a Madrid! Y cuánto que aprender de ti toda la política de este país! Seguiremos defendiendo la libertad y la cultura de tolerancia de esta ciudad cosmopolita y acogedora! Gracias Manuela! pic.twitter.com/2XgucnkYpt — Diego Cruz Niño Viejo (@DiegoCruzMusica) 26 de mayo de 2019

Lo que nadie podrá quitarnos nunca es el recuerdo de pasear por las calles de Madrid y sentir el orgullo pertenecer a una ciudad que nos hacia parte de un proyecto abierto, transparente y democrático. Gracias Manuela. pic.twitter.com/qdWIavPaDl — Alberto dL Bendahan (@adlbendahan) 27 de mayo de 2019

¡Gracias Manuela! Gracias por escucharnos, por limpiar nuestro aire, por hacer de esta ciudad un sitio mejor, más inclusivo, más participativo y más tolerante. Alcaldesa, se te va a echar de menos. #SiempreCarmena @ManuelaCarmena pic.twitter.com/RLkQ7icwly — Toni Cano (@Toni_Cano_) 27 de mayo de 2019